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台東縣衛生局疫苗限量施打做好管控

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣衛生局因應疫苗不足問題，採取限量施打措施，控管疫苗量來調配醫療院所需求，10月5日開打迄今，已接踵1萬3千劑。記者尤聰光／翻攝
台東縣衛生局因應疫苗不足問題，採取限量施打措施，控管疫苗量來調配醫療院所需求，10月5日開打迄今，已接踵1萬3千劑。記者尤聰光／翻攝

民眾施打公費流感疫苗接種踴躍，部分縣市傳出疫苗供不應求，要求中央加速調配，台東衛生局因應疫苗不足問題，採取限量施打措施，控管疫苗量來調配醫療院所需求，10月5日開打迄今，已接踵1萬3千劑。

縣衛生局疾病管制科長吳曉蕙表示，台東縣今年公費流感疫苗配額5萬6000劑，中央已撥配3萬7000劑，避免因民眾過於踴躍接種，造成疫苗調配不足，引起混亂，要求醫療院所依現況，採集中（不設置社區、部落接種站）、限量及調配施打，每天50至300劑不等。

她說，扣掉學校、機構及高風險族群2萬4千劑，5日開打迄今已接踵1萬3千劑，疫苗控管不至於造成不足的情形，而中央尚有1萬9000劑還未撥配，預計月底至11月初完成配送。

衛福部台東醫院表示，醫院每天限打100劑，6天共計600劑，由於採分流，民眾持健保卡報到後，填寫注射須知、量血壓、醫師問診、注射，約10分鐘完成，所以不會有明顯排隊人潮。

另台東馬偕醫院表示，每天施打人數約250人，醫院於5日起至16日早上9時至11時30分、下午2時至4時30分，開立流感施打專診，才不會太多人群聚，但提醒民眾其實都應該盡早施打，提升對抗流感的防護力。

流感疫苗 台東 衛生局

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