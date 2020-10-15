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花蓮婦人腹部劇痛 手術摘除臉盆大卵巢瘤
花蓮門諾醫院近來有兩名婦人就醫，診斷出卵巢瘤，一個18公分大，已經手術摘除，另一個也有約20公分大小待切除。婦產科醫師吳文綺表示，卵巢瘤多屬良性腫瘤，通常不需治療，但若持續長大或是引起症狀，為了避免產生惡性變化，就會手術切除；女性朋友若有長期腹痛或是腹部鼓起，應儘快就醫檢查。
花蓮一名30歲林姓婦人上周因腹部疼痛，先到住家附近診斷就醫，醫生診斷是腸胃炎，但治療後仍未好轉，還痛到臉色發白，再到門諾醫院急診，經電腦斷層檢查，發現骨盆腔約有一個18公分，臉盆大的腫瘤。醫院立即幫她安排手術摘除，經病理報告為良性的卵巢瘤。
婦產科醫師吳文綺說，卵巢瘤在臨床上常見，但目前發生原因還不明，不是每個女性都會長。一般而言，卵巢瘤多屬良性腫瘤，例如功能性囊腫、巧克力囊腫等都是常見的良性瘤，而女性每個月排卵時，都會出現濾泡囊腫與黃體瘤，也屬於良性水瘤。
她指出，有些卵巢瘤會自然消失，不一定需要治療，但如果持續長大或引起症狀，為了避免產生惡性變化，就會手術切除。卵巢瘤可能出現的併發症包括腫瘤破裂與卵巢扭轉，像林姓婦人就是因為卵巢扭轉，卵巢無法得到正常的血流供應引發劇痛，必須緊急作手術。
吳文綺建議，女性朋友可以在子宮頸抹片檢查時，請醫師透過陰道超音波仔細檢查子宮及卵巢，以確保及時發現異狀做治療。
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