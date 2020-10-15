防疫期間入院免仰賴人力 北醫附醫研發零接觸防疫機

醫院在疫情期間如何「零接觸」避免傳染機率？台北醫學大學附設醫院與科技業合作，研發「零接觸式防疫設備」，量測體溫、確認旅遊史、登載實名制等，一機搞定，無須透過人工設下道道關卡，降低接觸機率，避免感染風險。

根據統計，醫護人員每一天平均進入病房接觸病人約12到15次，包括量測生理數據、給藥、填寫護理記錄等，北醫附醫院長陳瑞杰表示，防疫期間，醫療院所與各大機構皆需要人力進行包含體溫監測、實名制登錄、TOCC查核(旅遊史、職業別、接觸史、群聚史)，增加人員工作負擔與染疫可能性，新冠肺炎疫情帶動無接觸服務的必要性，而這正是醫療院所數位轉型的最好時機。

北醫附醫與多家業者等產學團隊合作，推出零接觸智慧防疫自助機CIS Kiosk，可提供訪客實名制管理，偵測口罩配戴、TOCC紀錄查詢及體溫量測等自助式服務，全程自動化且無須人員接觸。若醫院發生疫情，各項監控數據管理報表可自動彙整，並協助政府進行疫情追蹤調查，有效地控制社群聚感染風險。

北醫附醫鎖定病人資訊整合服務，推出iTPASS App，整合智鏈護照與轉診服務等特色，打破傳統實體健保卡及紙本申請單就醫服務模式，民眾只需下載APP，即可享有就醫提醒、看診導覽、無紙化檢驗、就醫轉診等服務；經由區塊鏈技術提供高效率與注重安全隱私的網路環境，讓個人的健康醫療數據能夠自我管理與自主授權。

北醫附醫今於台灣國際醫療暨健康照護展展出「零接觸式防疫科技」、「健康醫療區塊鏈」、「遠距健康照護」、「醫療影像AI應用」等四大數位醫療主題，帶領民眾體驗智慧醫療生活圈。