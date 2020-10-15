研究：主動脈剝離半數遺傳害的 發病風險高逾6倍

全台每年有近2000人主動脈剝離，是常見猝死主因。長庚醫院最新研究發現，逾半數主動脈剝離和遺傳有關，有家族史者，一等親家屬的發病風險比常人高6.82倍，且年紀通常較輕。

長庚醫院今天上午召開記者會公布這項研究成果，參與研究的林口長庚醫院心臟外科醫師陳紹緯表示，主動脈剝離是國內民眾猝死常見的原因之一，國內發生率約為每年10萬分之5到10，每年約有近2000人發病。

陳紹緯解釋，主動脈是將心臟血液輸送到全身的大血管，結構包括內、中、外3層，當內層破裂時，血液會跑到中層及外層之間，血流便會將主動脈撕裂剝離成兩個腔室，造成主動脈剝離，恐造成大出血，甚至猝死。

他表示，主動脈剝離分為A型及B型，A型需緊急開胸手術進行人工血管置換，若不手術死亡率高達80、90%，病發初期每小時死亡率約1%；B型則大部分可用藥物控制，如有併發症可以主動脈支架來治療。

為找出疾病的危險因子加以預防及改善治療結果，長庚研究團隊使用台灣健保資料庫，針對其中2萬3868名主動脈剝離患者及全台456萬個家庭，進行近3年研究，發現主動脈剝離與遺傳有強烈相關性，有家族病史的民眾不僅有更高的主動脈剝離發生風險，也會影響預後。

研究發現，超過一半的主動脈剝離是遺傳因素導致，有家族病史者會顯著增加家族成員的發病風險，一等親的發病風險比常人高出6.82倍；此外，家族性的主動脈剝離如果發病，發病年紀通常較輕，相較於沒有家族病史者也有較高比例需要接受外科手術。

研究成果已於9月刊登在美國心臟學會重量級期刊「美國心臟病學會雜誌」（Journal of the American College of Cardiology）。

陳紹緯提醒，有主動脈剝離家族史的民眾，應及早至專科門診追蹤、進行影像檢查並嚴格控制血壓及戒菸，改善不良的生活習慣，如果有主動脈病變應積極接受外科治療，天氣變化較劇烈時應特別注意保暖。

林口長庚醫院心臟內科系主任褚柏顯也強調，背部突然出現由上而下如刀割般的疼痛，是主動脈剝離的典型症狀，一旦出現類似症狀務必立即送醫進行檢查、治療，一天內就醫的患者死亡率約25%，拖3天才就醫死亡率達70%，切勿輕忽。