中南部空品擴散條件不佳 午後臭氧濃度易上升恐亮橘燈

根據環保署空氣品質預報及監測資料顯示，受東北風吹拂及東亞附近臭氧背景值偏高，持續有少量境外臭氧吹向台灣，中南部地區因位於下風處，汙染物較易累積，且受午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，今、明兩日下午空品恐達「橘色提醒」等級，提醒市民留意空品變化、做好防護措施。

環保局表示，這次指標污染物為臭氧，市府持續監控空氣品質狀況，並啟動相對應的應變措施，包含通知前30大固定污染源自主降載、加強查核加油站有無油氣洩漏情形、出動稽查人員加強稽查污染、巡查制高點露天燃燒、查緝高污染車輛，及宣導怠速熄火及搭乘大眾運輸等，並橫向通報各局處單位配合執行防制措施、調整戶外作息。

環保局也說，空氣品質受地形及氣候影響，不確定性高，民眾需多加注意空品狀況，尤其敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應避免在戶外長時間活動，減少劇烈運動，必要時應戴上口罩。