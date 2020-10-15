誤吞磁鐵和鐵珠造成腸炎、廔管 男童緊急開刀救回一命

一名8歲男童連續7天反覆嘔吐、肚子痛，媽媽起初以為是腸胃炎，先至診所求診，但吃藥後卻不見效，經赴醫院透過X光檢查，赫然發現大腸竟有多個磁鐵條和鐵珠已連成一排，導致腸道壁整層發炎且形成廔管；緊急手術取出後，才免於罹患嚴重併發症，幸運撿回一命。

亞洲大學附屬醫院兒童腸胃科醫師陳德慶指出，男童有中度智障，無法表示吞下磁鐵的正確時間點，不過因患者嘔吐、腹痛長達周，代表磁鐵無法自行排出；雖然未出現緊急症狀，但為免拖延造成被吸住的地方會因缺血，導致腸子壞死、穿孔、潰爛，進而引發腹膜炎、敗血症等嚴重併發症，因此仍決定開刀取出。

透過大腸鏡檢查，醫師發現有些磁鐵落在小腸，無法透過大腸鏡取出，且因兩段腸子被磁鐵吸住時間過長，導致腸道潰瘍、破洞，進而衍生膿瘍、廔管等併發症，所幸透過手術切除廔管，並修補腸道破洞後，男童恢復良好，也順利出院。

陳德慶說，臨床上經常可見小朋友誤食磁鐵、巴克球、鈕扣、皮帶扣、鑰匙等金屬物品，若小朋友吞下兩顆以上磁鐵，或是一顆磁鐵加上另一種金屬物品，因彼此會在消化系統中吸附，對腸壁產生壓力，有可能引起腸胃穿孔或腸阻塞，須立刻赴醫接受治療，否則嚴重時恐危及性命。

他提醒，家長應儘量不要讓8歲以下孩子玩具有強磁性小零件的玩具；若出現突發性腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，應立即送往急診治療，且必須禁食、禁水，一來可安排緊急胃鏡或大腸鏡檢查，二來防止異物損傷或阻塞食道。若透過檢查仍無法取出誤食的磁鐵或金屬物，則可能需手術取出，不可不慎。