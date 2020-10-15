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農委會預告修法禁養惡霸犬 飼主請命時卻當場見血

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
農委會預告修法禁養，綠委替惡霸犬請命。記者蔡晉宇／攝影
農委會預告修法禁養，綠委替惡霸犬請命。記者蔡晉宇／攝影

農委會公告將修法禁止飼養及進口比特犬，包括比特犬及其混血犬隻等具攻擊性的大型犬，引起比特犬混血的「惡霸犬」飼主反彈。民進黨立委劉建國、蔡易餘、高嘉瑜、林楚茵今共同舉行記者會，替惡霸犬請命。綠委說，惡霸犬不上相，但是他們很溫柔，勿以貌取狗。

農委會副主委黃金城回應，會請畜牧處依國際標準重新評估，適時修正公告內容。

劉建國表示，美國惡霸犬在美國是經認證的伴侶犬，適合作為家庭陪伴的寵物，不能因為這種混種過的犬種在幾百年前有混到比特犬，就將其視為具攻擊性的犬隻。林楚茵說，會咬人的狗多半源自飼主管教不佳，主管機關應做的是強化飼主養育知識及技巧，而非純靠血統或外型禁止其飼養。

蔡易餘表示，惡霸犬和比特犬不一樣，惡霸犬個性溫厚，完全不會攻擊人，只是名字叫作惡霸，然後臉長得臭一點，體重重了一點，撒嬌時口水多一點而已，請讓他們在台灣生存下去。

根據農委會預告修正內容，將比特犬與其混血等具攻擊性的大型犬列入禁止飼養及進口名單。由於美國惡霸犬過去曾與比特犬混種，此預告若成為正式公告，惡霸犬也將成為禁養的犬隻種類之一。

記者會前，現場發生小插曲，一隻惡霸犬咬了飼主一下，造成手指流血；飼主說明，這隻惡霸犬平常不是這樣，是因為現場太多陌生人，加上氣溫偏高，平常都是很乖的。

比特犬 農委會 劉建國

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