還擔心沒自來水可用？伏流水成為救急調度的天然水庫

因缺雨造成水情吃緊，經濟部宣布從昨天（14日）起，桃園、新竹、苗栗、台中地區調整為減壓供水的黃燈，彰化縣因為水源不足，主要水源又來自台中地區，更是首當其衝。在這波缺水的關頭，自來水公司第11區管理處在烏溪開發的兩口伏流水井，每天供應一萬噸，已派上用場，除穩定彰化市東部的供水外，還可以調度其他區域，目前正規畫第三口伏流井。

彰化縣沒有水庫，而民眾又不讓水公司鑿井，水源開發十分困難。目前全縣每天需求的40.5萬噸自來水，其中北彰化有8萬噸來自台中，南彰則有5萬噸由雲林湖山水庫供應，其餘才是自有水源。尤其是彰化市每天需水8萬噸，幾乎都仰賴台中豐原給水廠供水，只要颱風季節或枯水期到來，位於下游的彰化市，「停要先停，來要晚來」，一直是彰化人的苦痛，水公司第11區管理處在只得將供水腦筋動到伏流水。

水公司兩年多來，已陸續在烏溪與貓羅溪匯流處高灘地開發兩口伏流水井，目前在其中的福田伏流井設有簡易淨水場，每天供給1萬噸自來水，優先供應位處管線末端及高地帶的彰化市東郊用戶，目前彰化市東郊自來水已可以自給，原台中輸送而來的水源可挹注彰化市其他使用，甚至還可以支援市區用水，發揮調配用水的功能。

水公司第11區管理處副處長謝錫熊說，這兩口伏流水寬口井，直徑13公尺、深24公尺，由於伏流水是取自地下10公尺，由於水源是經過自然滲透，水質良好而穩定。

水公司第11區管理處處長曾良琳說，由於伏流水開發成果十分良好，目前正規畫在烏溪開發第三口井，估計可供水1.5萬噸，但由於牽涉淨水場等用地取得，預期開發時程要4到5年，如果再加上2014年供水的鳥嘴潭人工湖，將每天供應彰化縣21萬噸用水，彰化地區供水就可以大幅改善。。