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連環屁代表消化好？腸道想告訴你的事

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導

屁放得越多越健康嗎？那可不一定。有些情況會導致放屁頻率增加，透露腸道的狀態，若伴隨排便習慣、形狀改變，應提高警覺，進一步就醫檢查。

放屁是人體的正常生理反應，不過網路流傳「連環屁恐怕是大腸癌前兆」，引發網友熱議，台北市立聯合醫院忠孝院區消化內科主任蕭奕宗指出，民眾毋需過度緊張，連環屁與大腸癌之間並非劃上等號，很多原因會導致連環屁，其實每天排氣十來次都算正常。

蕭奕宗進一步分析，以下幾種情形可能影響增加放屁頻率：

飲食：吃進太多容易產氣的食物，像是豆類、肉類、蛋、牛奶等，使得排氣增加。腸道細菌分解蛋白質後，會產生不好的氣味。

吃太快：進食速度太快，或是邊吃邊講話，大量空氣一併跑進腸道，會造成排氣變多。

腸道環境不佳：腸道是消化器官，也是人體重要的免疫器官，除了負責吸收營養，也要對抗入侵的細菌與病毒，所以全身免疫細胞IgA最多的地方就在腸道，有著精密的神經系統，又有「腹腦」之稱。理想狀態下，腸道好壞菌需保持恆定，一旦壞菌增多，可能導致頻繁排氣。

排便習慣不良：上廁所時間不固定，使得腸菌增生、排便不順，也容易腹脹、排氣。

腸道腫瘤：阻塞性腸道腫瘤會導致脹氣，容易出現連環屁。但不是所有腸道腫瘤都容易放屁，大腸包括升結腸、盲腸、橫結腸、降結腸、乙狀結腸、直腸幾個部分，腫瘤若位在右側的升結腸、盲腸，因此處腸道空間較大，腫瘤易到晚期才被發現，導致已轉移肝臟或腫瘤腸道出血，表現在外徵兆主要是貧血；另外可能出現連環屁的腫瘤，大多長在左側的乙狀結腸、降結腸或直腸，如果合併發生排便習慣改變、大便形狀變細小、容易脹氣等情形，應盡早就醫接受糞便潛血檢查。大腸癌若能早期發現、加以早期治療的話，初期的大腸癌五年存活率可達90％以上。

連環屁要注意，不排氣也有問題。蕭奕宗說，能吃能睡能拉最幸福，如果不排氣，至少要打嗝，吃進的東西一定要有「出口」，只進不出會變死水，長期可能引發阻塞性腸炎。此外，腹腔或骨盆腔開過刀的病人，術後可能腸道沾黏，發生腸阻塞，食物無法順利通過腸道，導致不排氣，所以「排氣」也成了醫護人員觀察病人術後能否進食的重要指標。

排氣順暢代表消化好，身心較為舒暢，無法正常排氣，不只影響食慾，心情也會跟著低落。蕭奕宗建議民眾最好養成固定排便時間，同時也要保持規律運動習慣，因為腸道蠕動除了受地心引力作用，也仰賴腹部肌肉力量，強化肌力可促進腸道蠕動。

是否需額外補充益生菌？蕭奕宗說，如果作息不正常、排便不順或是有慢性疾病，可以考慮吃益生菌。市售益生菌百百款，對自己有效的最適合，不必迷信品牌或是跟著別人吃，畢竟每個人腸道環境不同。腸道好壞關係著一個人的健康與否，放屁是自然現象，下回在公共場合聽到聲響，可別再投以異樣眼光了。

腫瘤 大腸癌

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