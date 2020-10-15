長期尿濁起泡勿輕忽！ 腎臟可能有結石大如鹿角

50歲的葉女士過去半年多尿液混濁、起泡，就醫研判為尿路感染，但不管怎麼吃用抗生素都沒有好，但也不會疼痛。經書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤檢查發現， 原來葉女士左腎裡有一顆長寬近四公分的「鹿角狀」結石，標準治療是必須開刀取石。不過經洪峻澤判斷這顆石頭密度較低，有希望震波擊碎，便特別擬定治療計畫，通過健保專案申請，三次體外震波就完碎這顆大石頭。

洪峻澤表示，女性比較常見是尿道或膀胱發炎，如果有頑固行的尿道感染治不好，就需要進一步檢查。一般結石的發生與新陳代謝有關，八成是含鈣的草酸或磷酸結石長得慢，體積也較小，而起男性患者的數量是女性的兩倍。然而，鹿角狀結石與新陳代謝無關，是屬於「感染性結石」，是長期感染造成，男女患者各占一半。

洪峻澤表示，葉女士的尿液細菌培養找到變型桿菌，這就是鹿角狀結石最常見的致病菌，也是一種比較頑強的細菌。細菌製造尿酸酶會將尿酸分解成氨，形成鹼性尿液，這將使結石長得又大又快，而且其質地可能較鬆軟，但如果若拖很久不處理，也可能變得很堅硬。當感染引起結石，結石上又會附著有細菌，這將變成惡性循環，石頭持續釋放出細菌，怎麼吃抗生素都沒有用。長期的結石會影響腎功能，需積極治療。

洪峻澤說，鹿角狀結石是最難處理的，常規治療包括傳統切開腎臟取石手術、經皮腎臟鏡取石手術，都需要住院，有手術相關風險。第三種是軟式輸尿管鏡搭配雷射碎石，但需要自費12萬左右，而且因為雷射碎石速度較慢，太大顆的節石也不適合用。

洪峻澤表示，體外震波碎石並非鹿角狀結石的治療首選，健保也規定0.5至2.5公分的腎結石才可使用。不過，葉女士結石硬度較低，所以洪峻澤事前向健保署專案申請核准，分三次進行門診碎石治療。結果效益非常好，第一次治療後，結石就只剩半顆，後來在經過兩次治療，結石就完全擊碎排出了。

洪峻澤提醒，每個人的治療方式都要量身打造，各種方式都可能會有「餘石」，需要耐心長期抗戰，才能處理乾淨。另外，感染性結石除了要瓦解石頭，同時還須治療尿路感染，這也要定期追蹤，一旦發現結石復發，才能趁石頭還小，儘早治療。