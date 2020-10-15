長期尿路感染 小心腎臟鹿角狀結石

一名婦女求診發現腎臟有鹿角狀結石，嘗試體外震波碎石療法成功完碎。醫生提醒，鹿角狀結石多是因長期尿路感染造成，且反覆感染容易讓結石長得快又大，提醒患者及早治療。

書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤今天在記者會上分享一名幸運案例，一名50歲葉姓女士因持續尿路感染一直好不了而求診，經過X光、超音波及輸尿管腎盂攝影（RP）檢查，發現左腎有約4x4公分的鹿角狀結石，甚至占據腎臟一半的體積。

洪峻澤指出，鹿角狀結石的正規治療方式有3種，包含傳統切開腎臟取石術、經皮腎臟鏡取石手術（PCNL），再來是軟式輸尿管鏡搭配雷射碎石，而腎臟鹿角狀結石又是最難處理的結石種類，常規的3種治療都很難一次就完全清除結石，都要搭配術後體外震波碎石（ESWL）處理餘石。

洪峻澤表示，因在X光下此案例的結石密度較淡，推測其質地比較鬆軟，便考慮嘗試體外震波碎石治療（ESWL），經向健保署事前專案申請並擬具治療計劃，核可後進行。

洪峻澤指出，體外震波碎石療法不是治療結石的首選，若沒有處理好，可能導致結石掉入輸尿管，反而更麻煩，而這名案例相當幸運，他先在體外震波碎石前先在左側輸尿管置入雙J導管，以防止大量碎石阻塞輸尿管，並經3次體外震波碎石後，成功完碎。

洪峻澤說，尿路結石約80%是含鈣結石，約5至10%是尿酸結石，多是因體質或新陳代謝異常造成，結石長得慢、體積也較小，而鹿角狀結石又稱感染性結石，占尿路結石的5至10%，則多是因長期尿路感染造成。

洪峻澤表示，以此案例來看是變型桿菌釀禍，是鹿角狀結石最常見的致病菌，會製造尿酸酶（urease），將尿酸分解成氨形成鹼性尿液，會讓結石長得又大又快，其質地可能較鬆軟，但若拖很久未處理就可能變得堅硬。

洪峻澤提醒，鹿角狀結石是長期尿路感染造成，因結石裡有細菌，細菌會不斷感染，若是糖尿病或免疫力不佳者容易造成腎臟炎及敗血症，也會影響腎功能，提醒患者除了治療結石，也須治療尿路感染，並定期體檢追蹤，避免再生結石。