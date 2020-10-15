安排國內賞櫻 武陵農場提早公告明年櫻花季疏運管制期

因疫情國人無法出國，為方便遊客及早規畫明年國內賞櫻遊程，台中武陵農場今日公告明年櫻花季疏運管制時程，自明年2月12日至2月28日止共17天，遊客可分別於11月1日或12月1日進行住宿及露營區網路訂位；團客部分預計今年11月1日上午9時起，開放旅行業網路登記預約。

武陵農場副場長胡發韜表示，每年武陵農場的櫻花季疏運管制期約在前1個月公告，今年許多遊客反映希望農場提早公告疏運管制期間，尤其明年的櫻花季與春節年假重疊，需預先安排假期來農場賞櫻，為了體貼遊客，今年提前規畫並公告明年櫻花季疏運管制期。

武陵農場每年2月櫻花季的住宿及露營區網路訂位，國民賓館及武陵富野度假村於前一年11月1日8時半開放訂房，露營區則於12月1日上午8時開放訂位，均以秒殺速度額滿，已確認訂位的旅客可在1月份下載車輛通行證，其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。

另外，為回饋榮民對國家的貢獻，在榮民節之前，特別推「榮民有感」優先訂房活動，特別保留明年2月櫻花季期間每日40間房，包含國民賓館及武陵富野度假村各20間，給榮民優先於今年10月16日至10月22日預定，希望透過這樣的方式讓榮民備感尊崇。