台鐵盤點全台17處不穩定邊坡 2022年底前完成改善

鑒於全球氣候變遷加劇，極端氣候所造成威脅也趨明顯，發生瞬間大雨、強降雨等現象明顯增加，每逢暴雨沖刷鐵道就可能發生邊坡落石、土石流等狀況。台鐵局今天說，刻正積極辦理高風險路段改善工程及預警工作。2022年底前可完成全台17處高風險邊坡改善工程，以提升行車安全。

台鐵局說，為降低邊坡災害潛勢及其鄰近鐵路受災風險，已於去年完成全線邊坡檢測（長度約553公里）。檢測結果有17處有明顯或疑似不穩定的邊坡需辦理改善工程，現已有10處陸續於今年度開工，目前正施工中，預計後年竣工，其他七處辦理規畫設計中，預計後年開工並於2022年底前完工。

台鐵局說，針對其他25處無法以工程方式辦理改善的邊坡，將建置自動化邊坡告警系統，以人工智慧影像辨識方式，監控易致災或脆弱路段邊坡狀況，如有異狀能立即發出警報通知列車；自動化告警系統現於林口線進行人工智慧影像辨識測試作業，已於9月底完成可靠度測試並開始進行設計作業，將於後年起於全台25處進行安裝作業，2022年底前完工以提升台鐵行車安全。