桃園市啟動流感疫苗配額調控 部分社區接種站喊卡

今年度流感疫苗10月5日開打，施打情形踴躍超乎預期，桃園市衛生局統計，開打第1周已接種逾20萬劑疫苗，為往年同期接種量2倍，衛生局指出，19日起啟動配額調控措施，復興、新屋、大園、觀音、大溪與蘆竹的社區接種站將優先提供65歲以上長者、學齡前幼兒及高風險族群接種疫苗，其餘7處行政區已規畫的社區接種場次暫緩。

衛生局指出，為確保65歲以上長者、學齡前幼兒及高風險族群得以接種疫苗，19日起偏鄉或醫療資源較缺乏地區的社區接種站將優先提供65歲以上長者及幼兒接種，符合偏鄉與醫療資源較缺乏地區為復興、新屋、大園、觀音、大溪與蘆竹6個行政區。

至於其他行政區原訂公布的社區接種場次將暫緩辦理，衛生局強調，配額調控措施後續將視疫苗到貨及民眾接種狀況機動調整，建議其他公費對象可前往衛生所及合約醫療院所接種，接種前務必先電話洽詢院所疫苗資訊及預約接種，以節省等待時間。

衛生局提醒，呼吸道疾病易透過飛沫及接觸傳染，民眾應落實「防疫新生活運動」，儘量避免出入人潮壅擠、空氣不流通之公共場所，並加強個人衛生防護，務必正確配戴口罩，如就醫時務必主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC）。如有流感疫苗接種疑問可撥衛生局防疫專線0800-033-355或1999熱線洽詢。