後山孩子守護神 郭成興接生6千名台東新生兒

醫療奉獻獎得主、台東基督教醫院婦產科主任郭成興，昨天平安接生一名男寶寶，這也是他在台東11年接生的第6000名新生兒，被譽為後山孩子的守護神。

郭成興昨天在臉書上貼出訊息，「在東基11年，今天下午3時第6千個寶寶誕生」，他說「感謝麻醉科洪醫師的減痛分娩，阿長的一臂之力所有護理師的幫忙，不管生過幾個我們一樣戰戰兢兢面對各種突發狀況及各種嚴峻挑戰」。

「感謝台東媽媽們貢獻了1/6000，2/6000甚至5/6000，謝謝你們的信任，感謝東基婦兒科團隊的幫忙，我們一起打過美好的一戰，全科同命，繼續努力」。

許多媽媽們留言「6000個寶寶有我家的寶貝在裡面哦」、「感謝東基婦兒科！我也貢獻了2/6000哈」、「6000個寶寶裡也有我家3寶，謝謝郭醫師，有您真好，辛苦了」、「感恩郭醫師～我家兒子下個月滿11歲囉！很幸運的在11年前遇見你」。

今年51歲的郭成興，39歲那年因同學王仲毅在台東馬偕任急診部主任，鼓勵他台東是好地方，讓他重新思考到東部行醫。他問父親，父親反問：「哪裡最需要你？」他說應該是東基，父親說：「那就去吧」。

他到台東後碰上少子化問題浮現，加上婦產科的醫療糾紛多，台東許多婦產科紛紛離職，往後這幾年台東只有馬偕醫院和基督教醫院有婦產科。

從2009年起至今，全台東縣3成新生兒，都由他所帶領團隊成功接生的。平均一年接生約545名、一個月約45名。曾經遇過一個晚上被叫起來4次、一個月接生78個小生命。

郭成興也因工作上的負荷心臟出了問題，今年7月21日晚上下班後漫步運動，突接到產房緊急電話，因叫不到計程車，情況緊急，立馬狂奔回醫院，但不到幾分鐘心臟受不了、跑不動，一名路過的女子認出是郭成興，二話不說，騎著機車送他到醫院，平安接生。

郭成興高雄醫學大學畢業，原在台北服務，2008年年獲得「嬰兒與母親」雜誌讀者推薦的台北縣婦產科好醫師第一名，去年獲得第29屆醫療奉獻獎，前副總統陳建仁譽為「孩子的守護神」。

獲獎時他引用德蕾莎修女說過的話「也許我們無法做什麼大事，但我們能以大愛做小事」。