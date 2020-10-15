南海熱低今有機會成颱 東北風整周襲宜蘭已發大雨特報

受到東北風影響，北部、東半部整周濕涼，中央氣象局稍早已針對宜蘭發布大雨特報。對於南海熱帶性低氣壓是否有機會成颱，氣象局說今下午到晚上發展期間有機會成為颱風，不過強度有限，對台灣也無直接影響。

氣象局稍早針對宜蘭縣發布大雨特報，受東北風影響，今天宜蘭地區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。

氣象預報員官欣平說，台灣未來一周都是東北風，為北部、東半部恆春半島帶來雨勢，其中大台北地區跟宜蘭較為明顯。

官欣平說，相較之下今明兩天雨勢稍微趨緩，溫度也稍微比較高。北部、東半部高溫回到28到31度，現在有出太陽，但基隆北海岸跟宜蘭不定期有下雨，水氣含量少一些，是陰天。今晚才會又有比較明顯降雨。

官欣平說，受到東北風較強影響，儘管今天天氣較為晴朗，還是強風顯著。台南以北、東南部如台東恆春半島、澎金馬外島地區，有8到10級強陣風。台北盆地今天也回有陣風，風力比較強。

官欣平說，周六東北風再度增強，降雨變得明顯，北部跟東半部地區通通會下雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區會有局部較大雨勢。高溫降到24到26度。早晚低溫則沒有太大變化，在21到23度。

官欣平說，中南部整周則不受東北風影響，水氣少，要注意的是日夜溫差大，清晨22到23度，白天高溫到32到33度，溫差有十度。

針對外界關心的熱帶性低氣壓是否有成颱機率，官欣平說，今天從呂宋島進入南海，有發展可能性，但要劇烈增強機會低，即便增強會落在輕颱邊緣，是尷尬狀態，持續觀察，強度發展有線，即便成為颱風對台灣無直接影響。今天下午到晚上有機會發展。