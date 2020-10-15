一改政治冷漠印象 民進黨竹市黨部推「告別憂鬱」講座

國健署調查，全台15歲以上民眾有8.9%有中度以上憂鬱，換算下來至少有200萬人符合憂鬱症狀，尤其秋冬轉換之際又是憂鬱症好發季節；民進黨新竹市黨部與ZECK學堂合作，邀請國際知名生命工程師 Jason ZECK Lee講師來分享經驗，講座訊息一露出詢問電話與報名都十分踴躍，14日晚間講座現場也擠進超過百人參與聆聽。

民進黨新竹市黨部主委陳建名說，台灣患憂鬱症的人口比想像中更多，絕大部分憂鬱患者都擔心自己被貼上標籤，或有藥物副作用而逃避就醫。這次分享希望讓大家能更認識、重視憂鬱症，未來市黨部會持續舉辦各式的講座和活動，一改過去大家對於政治冷漠的刻板印象，陪伴與解決市民生活上的各種大小事。

Jason說，他希望在一年的時間内可快速的在世界各個城市舉辦100場免費講座，竹市舉辦是他第42場巡迴講座，也是唯一的一場。希望能藉由傳遞學習與知識有效幫助減低憂鬱症發生。