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一改政治冷漠印象 民進黨竹市黨部推「告別憂鬱」講座
國健署調查，全台15歲以上民眾有8.9%有中度以上憂鬱，換算下來至少有200萬人符合憂鬱症狀，尤其秋冬轉換之際又是憂鬱症好發季節；民進黨新竹市黨部與ZECK學堂合作，邀請國際知名生命工程師 Jason ZECK Lee講師來分享經驗，講座訊息一露出詢問電話與報名都十分踴躍，14日晚間講座現場也擠進超過百人參與聆聽。
民進黨新竹市黨部主委陳建名說，台灣患憂鬱症的人口比想像中更多，絕大部分憂鬱患者都擔心自己被貼上標籤，或有藥物副作用而逃避就醫。這次分享希望讓大家能更認識、重視憂鬱症，未來市黨部會持續舉辦各式的講座和活動，一改過去大家對於政治冷漠的刻板印象，陪伴與解決市民生活上的各種大小事。
Jason說，他希望在一年的時間内可快速的在世界各個城市舉辦100場免費講座，竹市舉辦是他第42場巡迴講座，也是唯一的一場。希望能藉由傳遞學習與知識有效幫助減低憂鬱症發生。
Jason分享，若看見身邊的人疑陷入憂鬱，就必須採4步驟處理，包括停止一切動作，盡速讓他離開現場、深度腹部呼吸，讓氧氣增加，也可陪患者口唸數字調整呼吸、轉移話題、擁抱，提醒民眾要記錄10位最親近人的姓名與電話，萬一自身發生憂鬱狀況，可及時求援。
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