水情吃緊桃竹苗停灌 陳吉仲：每公頃補償至少12萬元

今年是1964年以來首度無颱風侵台，農委會昨宣布，桃竹苗部分灌區將首度因乾旱停灌，一周內啟動，影響1.9萬公頃農地、2萬多名農民。今農委會主委陳吉仲赴立院衛環委員會聯席會備詢時受訪表示，將於今天中午公布詳細的補償方案，每公頃補償金額至少會有新台幣12萬元以上，一定會在10天內將補償金額匯到農民戶頭。

此次停灌範圍位於桃竹苗部分區域，以栽種水稻為大宗。但有農民表示，「現在是抽穗期，就像懷孕婦女一樣，停灌就不能抽穗、結穗」，認為農委會沒有超前部署。

但陳吉仲今天回應表示，6月到10月雨量平均不到歷年的4成，8月底便和水利署開會做所有可能的「超前部署」，因此台中以南現在才能有二期的水稻可以如期採收，但苗栗以北則因為「老天爺沒辦法帶來雨量」，因此必須停灌。

他說，補償金額將比照農民沒收成的金額，以最高補償金額方式補償。從明天開始10天內，農民都可到桃園、新竹、苗栗的農田水利管理處工作站登記，一定會在10天內把補償金額匯到農民戶頭，詳細的補償方案也將於今日中午公布。