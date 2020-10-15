疫苗不足取消流感疫苗社區接種站 高雄里長罵中央失策

高雄市鳳山區5位里長今天到高雄市議會陳情，也抗議中央政府在流感疫苗施打上的措施不當，本5日開始施打之後，透過高雄市衛生單位告知里長會在各里設「流感疫苗社區接種站」，21日上午可到接種站免費接種，可是12日左右就通知里長，因疫苗數量供不應求，18日起取消接種站，讓里長背黑鍋，很多里民不諒解，盼市長陳其邁向衛福部爭取更多疫苗讓高雄市民施打。

鳳山區誠義里長劉啟芳、武慶里長林振隆、東門里長吳同原、中和里長楊世君、誠德里長陳世寶今天到議會大門口，拿著上面寫著「抗議中央政策出爾反爾，卻讓里長來做逆時鐘的工作」的海報，大聲喊「中央失策．逆時中．我們要疫苗」。

劉啟芳說，受到新冠肺炎疫情的影響，可以想見今年施打流感疫苗的民眾一定比往年多，中央準備的疫苗應該要比往年充足才對，可是，5日開始施打後，很快就不足。

楊世君表示，衛生單位告知里長，為服務各里民眾，要在各里設「流感疫苗社區接種站」，21日為里民施打，里長把這個消息告知里民，以致有些里民未在5日開始施打時到醫療院所施打，想就近在接種站施打；不料，12日里長接到衛生單位通知，因為疫苗供不應求，所以18日起取消社區接種站，里民要到診所施打，也因疫苗不足要預約，不知那一天才能預約到，怨聲連連。

里長們說，政府官員失策，可以向民眾道個歉就了事，但里長是民選的，選民會怪里長爭取疫苗不利，下次選舉可能就把票投給他人了。