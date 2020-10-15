快訊

金神盾或銀神盾？日本「陸基神盾」的千億國防僵局

發表會沒說的秘密！iPhone 12系列 記憶體規格曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫苗不足取消流感疫苗社區接種站 高雄里長罵中央失策

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市鳳山區里長指政府說要設「流感疫苗社區接種站」讓里民在社區接種流感疫苗，但不到接種日即取消，讓里長背黑鍋。記者楊濡嘉／攝影
高雄市鳳山區里長指政府說要設「流感疫苗社區接種站」讓里民在社區接種流感疫苗，但不到接種日即取消，讓里長背黑鍋。記者楊濡嘉／攝影

高雄市鳳山區5位里長今天到高雄市議會陳情，也抗議中央政府在流感疫苗施打上的措施不當，本5日開始施打之後，透過高雄市衛生單位告知里長會在各里設「流感疫苗社區接種站」，21日上午可到接種站免費接種，可是12日左右就通知里長，因疫苗數量供不應求，18日起取消接種站，讓里長背黑鍋，很多里民不諒解，盼市長陳其邁向衛福部爭取更多疫苗讓高雄市民施打。

鳳山區誠義里長劉啟芳、武慶里長林振隆、東門里長吳同原、中和里長楊世君、誠德里長陳世寶今天到議會大門口，拿著上面寫著「抗議中央政策出爾反爾，卻讓里長來做逆時鐘的工作」的海報，大聲喊「中央失策．逆時中．我們要疫苗」。

劉啟芳說，受到新冠肺炎疫情的影響，可以想見今年施打流感疫苗的民眾一定比往年多，中央準備的疫苗應該要比往年充足才對，可是，5日開始施打後，很快就不足。

楊世君表示，衛生單位告知里長，為服務各里民眾，要在各里設「流感疫苗社區接種站」，21日為里民施打，里長把這個消息告知里民，以致有些里民未在5日開始施打時到醫療院所施打，想就近在接種站施打；不料，12日里長接到衛生單位通知，因為疫苗供不應求，所以18日起取消社區接種站，里民要到診所施打，也因疫苗不足要預約，不知那一天才能預約到，怨聲連連。

里長們說，政府官員失策，可以向民眾道個歉就了事，但里長是民選的，選民會怪里長爭取疫苗不利，下次選舉可能就把票投給他人了。

林振隆說他的里辦公室日前被砸壞，疑因對流感疫苗的看法與其他人不同有關。

高雄市鳳山區里長今天到市議會抗議政府施打流感疫苗的措施失當，讓里長背黑鍋。記者楊濡嘉／攝影
高雄市鳳山區里長今天到市議會抗議政府施打流感疫苗的措施失當，讓里長背黑鍋。記者楊濡嘉／攝影

流感疫苗 高雄市

延伸閱讀

東洋前三季自結稅後淨利6.6億元 EPS 2.66元

南投縣施打公費流感疫苗規則不變 不跟進中彰限縮對象

彰化公費流感疫苗門診限量 社區站僅供65歲以上接種

東洋取得德廠新冠疫苗授權 王鴻薇：貨源在中資手裡？

相關新聞

南海熱低今有機會成颱 東北風整周襲宜蘭已發大雨特報

受到東北風影響，北部、東半部整周濕涼，中央氣象局稍早已針對宜蘭發布大雨特報。對於南海熱帶性低氣壓是否有機會成颱，氣象局說...

農業大縣雲林10月降雨掛零！緊急調度日月潭水紓解灌溉

外旱不雨，各地出現旱象，農業大縣的雲林也不例外，十月份迄今降雨量竟然掛零，由於目前是水稻用水尖峰期，為了解灌溉用水調度，...

專人包車接送 說走就走的北海岸、宜蘭散策旅行

「樂成就、旅萬怡、FUN驚喜」，除了位處四鐵共構，具便捷交通優勢外，體驗「台北六福萬怡酒店」處處帶來感官享受。如藝廊般的空間視覺，頂級舒適的住房品質，多元精緻的中西美饌，而整體服務人員展現歡樂的活力樣貌更令人印象深刻，現在又新推出小旅行，貼心帶您輕鬆出遊領略台灣之美。

初秋北投暖心饗宴 品嘗張學良少帥的百歲養生美饌

白露過後，秋分將至，位於北投的少帥禪園，地勢較高，從園區俯瞰北投區域以及遠方山脈，明顯地可感受到秋天氣息，順著時令的遞嬗，少帥禪園的漢卿美饌餐廳亦推出了秋季菜單，精緻的日式創意料理，與園區內的秋楓黑瓦相呼應，濃厚的日本風情近在眼前。

又有颱風將生成！彭啟明：有機會為台灣帶來水氣

今天還是東北風的天氣型態，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，東半部有些水氣，清晨在宜蘭有明顯雨勢...

宜蘭大雨特報 吳德榮：未來一周東北風挾水氣注意降雨

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，慎防坍方及落石。

C望工程／全民篩檢 消除C肝最後1哩路

肝炎有國病之稱，為了完成二○二五年「消除C肝」願景，台灣肝臟研究學會預估，至少需治癒十四點五萬名感染者，但這其中逾十二萬...

來台僅一年 「淘寶台灣」突宣布將於12月31日結束營運

今年8月24日經濟部投審會認定英商克雷達台灣分公司在台以「淘寶台灣」名義經營電商平台，但阿里巴巴集團可操控英商克雷達的營...

台鐵盤點全台17處不穩定邊坡 2022年底前完成改善

鑒於全球氣候變遷加劇，極端氣候所造成威脅也趨明顯，發生瞬間大雨、強降雨等現象明顯增加，每逢暴雨沖刷鐵道就可能發生邊坡落石...

桃園市啟動流感疫苗配額調控 部分社區接種站喊卡

今年度流感疫苗10月5日開打，施打情形踴躍超乎預期，桃園市衛生局統計，開打第1周已接種逾20萬劑疫苗，為往年同期接種量2...

一改政治冷漠印象 民進黨竹市黨部推「告別憂鬱」講座

國健署調查，全台15歲以上民眾有8.9%有中度以上憂鬱，換算下來至少有200萬人符合憂鬱症狀，尤其秋冬轉換之際又是憂鬱症...

加油要快！估下周汽柴油分別調漲0.1、0.4元

因中國公布9月原油進口量比8月增加，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽...

熱門新聞

她下午拜月老 晚上抓到男友嫖妓分手「謝謝幫斬爛桃花」

今天起水星逆行！4星座工作上影響最大 金牛小心破財

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日停業

獨／游出欄翻越舍邊 北市動物園母食蟻獸揹著寶寶逃跑了

惡意逼車太可惡 林佳龍怒了：是全民公敵、要提高罰則

最後機會 10/16大樂透中秋加開最後一期23組100萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。