蘇貞昌挺林佳龍砸千億做北宜高鐵 宜蘭站址有這些選項

「北北基軌道路網政策溝通平台」13日召開起始會議，會中達成共識，北宜高鐵拍板遠離翡翠水庫集水區的A方案，南港到宜蘭行車時間17分鐘，經費可能破千億。至於宜蘭站選項，鐵道局表示還要跟宜蘭縣政府溝通，四城站、宜蘭站、縣政中心站都是可能選項之一。

對於自由時報報導行政院長蘇貞昌將於下周宣布啟動北宜高鐵計畫，交通部表示，一切按照程序走，會等北宜高鐵和直鐵綜合規畫出爐再做評估，不過交通部長林佳龍政策方針一直是推動北宜高鐵，直鐵是既有方案。另據了解，蘇貞昌有跟林佳龍說，會支持交通部決定方案。

行政院官員表示，北宜高鐵傾向花費17分鐘的A案沒錯，但確切規畫要等院長聽完相關報告，才會擇期公布。

根據鐵道局規畫，高鐵延伸宜蘭有三案。A案全長56.4公里，不經翡翠水庫集水區，行車時間17分鐘；B案全長54.1公里，有3.8公里經過翡翠水庫集水區，行車時間16.5分鐘；C案全長45公里，11.6公里經過翡翠水庫集水區，行車時間16分鐘。

三路線行車時間雖差別不大，但因工程費不同，鐵道局原優選B案、A案為備選。但根據會中共識，高鐵系統具速度快、容量大優勢，在北宜路廊可擔任台鐵與國5號分流角色，大幅增加北宜間軌道系統運能，提供東部多元旅運服務，並舒緩台鐵樹林至七堵間容量不足瓶頸。基於環保及維護大台北民眾飲用水安全考量，共識採方案A，後續將以此方案續與北宜直鐵提報綜合規畫及環評審議。

經費部分，最初鐵道局規畫時已超過950億，由於A方案路程較遠，內部估算將超過1000億元。宜蘭站址則可能設在四城站、宜蘭站或未來宜蘭鐵路高架化後新增車站縣政中心站，不過鐵道局說，都還要跟宜蘭縣政府溝通。唯一確定是一定會跟台鐵共站。

至於北宜直鐵則有兩方案，一是全長36.6公里，經過翡翠水庫集水區12.3公里；另一方案全長41.2公里，不經過翡翠水庫集水區。經費分別約470億和550億。

對於北宜可能即將蓋高鐵，一名不具名鐵道專家表示，為了達成西部高鐵、東部快鐵，總是要做銜接，高鐵一定得延伸到宜蘭。但應思考是真的有需要嗎？搭的人是否如同評估有這麼大量需求？實際狀況應交由台灣高鐵公司來評估，況且政府特別預算兩年要花1.5兆，是否還有錢做高鐵是個大問題，技術層面要配合的也很多，或許可以考慮高鐵直接BOT然後再談合作條件。