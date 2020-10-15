國中女脊椎側彎家人尋網路偏方惡化 差點身形歪斜一世

廖姓女國中生在學校健康檢查時，校護發覺她站姿歪斜建議至醫療院所進一步檢查，家長陪她到光田綜合醫院骨科醫師暨台灣脊柱側彎關懷協會理事許芳偉門診就醫，確診女學生脊椎側彎，建議穿戴矯正背架，但家長擔憂女學生受異樣眼光作罷；3個月後女學生重回門診，脊椎歪斜角度明顯增加，生活更不便，原來家人尋網路偏方惡化，差點讓她身形歪斜一輩子，醫師先以保守治療，讓她穿背架先嘗試矯正，6個月調整後已有效改善。

許芳偉表示，女學生和家長二次求診檢查，發現女學生的脊椎側彎角度從30突然增加至45度，左右肩膀高低肩的狀況更明顯，甚至出現胸悶狀況，家長後悔又憂心，不斷詢問手術的可能與風險。考量女學生年紀尚輕，可先保守治療以背架先嘗試矯正，避免惡化速度過快，經6個月時間調整，女學生幸運恢復得宜，脊椎側彎角度有效改善可暫緩手術，但仍須穿戴背架至18歲、發育成長期結束為止。

許芳偉說，脊椎側彎顧名思義就是脊椎形狀發生變化出現畸形，常見有C型或S型，當脊椎出現彎曲變化，肢體容易出現不對稱不平衡，導致肌肉的痠痛，嚴重的畸形側彎甚至可能引起臟器的壓迫影響心肺功能、消化功能等，例如呼吸困難、排便不順，更重要的是外觀的異常容易使青少年產生心理自卑影響正常社交活動。

台灣脊椎側彎的發生率約占2%-5%，特異性（又稱原發性）脊椎側彎約占所有脊椎側彎的80%。通常發生在青少年時期，女生又比男生容易好發，男女比約1：9，原因可能和遺傳、激素失調、肌肉不平衡等都有相關，目前醫學尚未有確定病因。

大多數患者的脊椎側彎角度小於40度，只需要門診定期追蹤配合專業的側彎運動，不需要以手術治療；其中只有角度介於20度到40度的脊椎側彎是需要積極穿戴背架，並搭配密集的門診追蹤，側彎角度逾40度以上者則須與專業的骨科醫師討論手術矯正的需求。

許芳偉提醒，早期篩檢、積極尋求醫師意見，可避免錯誤的治療方向導致脊椎側彎的惡化而影響了孩童的成長發育，甚至併發症的產生。脊椎側彎是青少年常見的疾病，家長不需要太過於擔心緊張，只要多加注意是否有高低肩或是身體外觀的傾斜。只要有疑慮就建議盡早到醫院經由骨科脊椎專科醫師充分的檢查與討論治療的方向與追蹤。