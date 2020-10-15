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農業大縣雲林10月降雨掛零！緊急調度日月潭水紓解灌溉
外旱不雨，各地出現旱象，農業大縣的雲林也不例外，十月份迄今降雨量竟然掛零，由於目前是水稻用水尖峰期，為了解灌溉用水調度，本月1日上任的農委會農田水利署雲林管理處長林國華，帶領水利會改制後的新團隊，包括副處長林富元及相關水利主管，前往林內濁幹線第二進水口及南岸聯絡渠道進水口等水源重地，掌握最新的灌溉用水調節情況。
據統計斗六梅林地區九月份總降雨量僅55.6公厘，十月份迄今降雨量0，時值稻作抽穗至孕穗期間，是二期作的第二次用水尖峰，需水孔急，甫上任的雲林管理處處長林國華關心用水情形，今天帶領相關主管到集水口現地了解供水情形。
一行人勘查結果，發現濁水溪及清水溪，河床砂石裸露，溪水少得可憐。農田水利署雲林管理處灌溉股長林俊宏表示，由於水量確實不多，目前必須實施輪流灌溉，為增加供水量，處長林國華日前特別協調日月潭增加發電尾水排放約10cms（每日約86萬4千噸），目前勉強足以供灌二期稻作。
林國華處長表示，該管理處為滿足農民的用水需求，一定會全力以赴，也期盼老天能早日普降甘霖，紓解旱象，同時也請農民能配合雲林管理處的輪灌措施，大家量節約用水，以安度旱情。
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