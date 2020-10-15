推深度旅遊 林佳龍、林昶佐逛東門市場親下廚笑料百出

為了鼓勵民眾定點深度旅遊，打造專屬回憶，交通部長林佳龍今在臉書貼出影片「說好不質詢」。影片中，林佳龍與立委林昶佐在東門市場「巧遇」後，一起採買食材，並到廚藝教室體驗親自烹調台灣小吃「蚵仔煎」。看似簡單的蚵仔煎，實際操作卻有難度；其中，林昶佐翻面失敗、蚵仔「裝熟」，逗得眾人哈哈大笑。

影片中，林昶佐與林佳龍不約而同停駐在東門市場名店「利隆餅店」前點餐，隨後跟著廚藝老師林宗翰的腳步，一起逛東門市場，品嚐黃金果、試喝青草茶，還有Q彈的魚丸，感受傳統市場最道地的人情味，同時採買料理蚵仔煎所需要的食材：白菜與蚵仔；透過影像向觀眾介紹東門市場特色美食。

進到料理教室，林宗翰示範蚵仔煎的做法，並俐落地為蚵仔煎翻面，均勻加熱。輪到林佳龍與林昶佐兩人，卻是阻礙重重。林佳龍翻面時，只有蚵仔「飛」離平底鍋表面；林昶佐更是把蚵仔煎翻出了平底鍋。

試吃成品時，林佳龍看似非常滿意自己的作品，林昶佐慘發現「蚵仔沒熟」引發眾人哄堂大笑。

林佳龍說，認識一座城市，最快的方式，就是去逛當地的傳統市場，最能夠貼近當地日常生活；所謂「越在地、越國際」，雖然疫情重創觀光產業，但危機就是轉機，觀光產業藉此機會轉型升級，同時發掘更多有趣的觀光產品，期待國門重新開啟時，從防疫大國轉型為觀光大國。