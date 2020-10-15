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十大癌症死亡之首肺癌莫輕忽 醫師推薦低劑量電腦斷層

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
為更有效篩檢，台南新營營新醫院院長黃瑞明建議國人健檢時，可進行低劑量電腦斷層，一旦發現可及早治療。記者謝進盛／翻攝
為更有效篩檢，台南新營營新醫院院長黃瑞明建議國人健檢時，可進行低劑量電腦斷層，一旦發現可及早治療。記者謝進盛／翻攝

近年來肺癌連續蟬聯國人十大癌症死亡率之首，為更有效篩檢，醫師建議國人健檢時，可進行低劑量電腦斷層，作為肺癌篩檢工具，一旦發現可及早治療。

台南新營營新醫院院長黃瑞明說，自2014年起，台灣每年肺癌發生人數已超過1萬人，且持續增加中，今年新冠肺炎疫情重創全球，守護肺部健康更顯重要。根據美國2011年針對2萬6千多位吸菸者進行大型研究，證實透過低劑量電腦斷層，可偵測早期肺癌，減低死亡機率。

黃瑞明指出，低劑量電腦斷層，能偵測0.5公分甚至更小的肺部結節、相較於一般胸部X光檢查，在空間解析度，更能清楚看見心臟後方及下肺葉底部易被其他組織器官遮掩地方，接受低劑量電腦斷層不需注射顯影劑，且只要深吸氣閉氣一次，約15秒掃描即可完成檢查，民眾可來電（06）6592345洽詢。

他說，過去國人對肺癌認知，以為只有長期吸菸者才可能罹患，不知罹患肺癌危險因子中，吸菸只是其一；經衛福部統計，台灣罹患肺癌者，有20％男性不吸菸，女性非吸菸者更達9成。

黃瑞明指出，吸菸可能罹患肺癌，但吸菸只是罹患肺癌其中之一因素，其他可能造成罹患肺癌的因素，有吸二手煙、長期在粉塵環境中工作、PM2.5細懸浮微粒的空氣汙染、廚房油煙、肺癌家族史、慢性肺部發炎性疾病(慢性阻塞性肺病COPD、肺部纖維化、肺結核TB）都是罹患肺癌重要因素。研究顯示，有肺癌家族史者，罹患肺癌機率是一般人2倍。

他表示，一般健康檢查所提供肺部檢查，都是用一般胸部X光檢查，主要價位低、速度快，但胸部X光檢查，僅能偵測1公分以上結節，對早期肺癌發現不夠敏感，建議採取低劑量電腦斷層，但費用較高，民眾可斟酌。

肺癌 黃瑞明 新冠肺炎

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