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又有颱風將生成！彭啟明：有機會為台灣帶來水氣

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
在菲律賓東側的低壓，今天將進入南海，明後天也有機會在這個大低壓帶中發展起來成為第17號颱風。圖／取自氣象局網站
在菲律賓東側的低壓，今天將進入南海，明後天也有機會在這個大低壓帶中發展起來成為第17號颱風。圖／取自氣象局網站

今天還是東北風的天氣型態，天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，東半部有些水氣，清晨在宜蘭有明顯雨勢，花蓮則是外海有對流雲系發展，陸地上有零星降雨，今天是近期在北部、東北部及東半部降雨相對顯著較少的一天，北部雖然較為陰沉，但到桃園以南相對很晴朗，越往中南部都持續是穩定天氣。

彭啟明說，過去這幾天在南海發展出兩個颱風，都對台灣沒影響，但很外圍北上的暖濕水氣配合上低層的東北風，在北部及東北部到東半部，不同時間都有明顯的降雨。還不到典型共伴效應的程度，但從綿綿細雨到局部的較大雨勢，秋天颱風的威力有時候颱風沒來，但配合上東北風所衍生的降雨，還是頗大。

過去幾天在菲律賓東側的低壓，他說，今天將進入南海，明後天也有機會在這個大低壓帶中發展起來成為第17號颱風，對台灣沒有直接影響，但有機會如前幾天帶來些水氣北上。

而周五下半天開始，另外一波東北風將會增強，周五晚上開始到周末，北部、東北部到東半部再度轉為較為陰沉偶陣雨的天氣型態，越往迎風面的靠山區，雨勢會越明顯，類似的天氣將會持續到下周。

他說，只是水氣有多有少，降雨的時間與強度也有差別，預計周五晚到周六是變多，周日略少，下周一、周二又變多。而中南部都還是晴朗穩定的天氣，局部的高溫甚至可以到34-36度，和北部差很多，大氣穩定，空氣品質仍要留意，主要是大氣光化反應，臭氧濃度較高，有機會在午後到達敏感族群不健康等級。

彭啟明表示，整個南海到菲律賓東方海面，預期未來一兩周仍在一個大低壓帶中，仍是有擾動發展成長的機會，而北方高壓的勢力相對仍穩固，要北上發展的條件較差，仍將可能往越南方向接近機會較高，仍要留意東北部的降雨。

彭啟明說，這幾天北部的降雨，讓翡翠水庫的水位上升將近4公尺，蓄水量也超過55%，這是近幾個月北部很難得的山區降雨，秋冬季北部仍有類似降雨的機會，不過在桃園復興鄉的石門水庫集水區，這波的水氣就到不了，目前水資源在過去幾年的努力，南北調水以及各種水資源的安排，已經超乎我們傳統想像，但如果有顯著乾旱，對各行各業都會有衝擊，尤其秋冬季全球疫情的陰影尚未排除。進來的水是老天安排，我們的用水是我們自己決定，生活上如果能少一點浪費，每個人做一點，大家養成習慣，就可以讓整體用水少一些，不會壓力那麼大。

彭啟明 颱風

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