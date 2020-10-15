宜蘭大雨特報 吳德榮：未來一周東北風挾水氣注意降雨
中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，慎防坍方及落石。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓中部向南海前進。歐、美模式模擬，今天至周六此一熱帶低壓進入南海後，持續向越南中部前進，無論是否能發展成颱風？離台灣遙遠、無影響。
他說，未來一周東北風迎風面易降雨，背風面晴朗穩定。迎風面的範圍則視水氣量多寡，而略有變化；當水氣較多時，擴及桃園以北及東半部，當水氣較少時，則僅包括東半部及北部山區。
今天至明天白天東北風水氣略減少，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，大台北東側平地偶飄零星小雨；桃園以南則是晴朗穩定的天氣。北台灣白天舒適、其他地區白天熱，各地早晚偏涼；今天北部22至29度、中部22至35度、南部23至35度、東部21至34度。
明晚至周六東北風水氣增，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部山區及東北部雨勢大；氣溫略降、北台轉涼；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。
周日東北風水氣略減少，大台北及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣。
下周一、周二東北風水氣增，桃園以北及東半部有局部短暫雨，氣溫略降，新竹以南則是多雲時晴的天氣。
下周三東北風水氣略減少，大台北及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言