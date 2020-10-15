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宜蘭大雨特報 吳德榮：未來一周東北風挾水氣注意降雨

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，慎防坍方及落石。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，慎防坍方及落石。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布大雨特報，東北風影響，今天宜蘭山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，熱帶低壓在菲律賓中部向南海前進。歐、美模式模擬，今天至周六此一熱帶低壓進入南海後，持續向越南中部前進，無論是否能發展成颱風？離台灣遙遠、無影響。

他說，未來一周東北風迎風面易降雨，背風面晴朗穩定。迎風面的範圍則視水氣量多寡，而略有變化；當水氣較多時，擴及桃園以北及東半部，當水氣較少時，則僅包括東半部及北部山區。

今天至明天白天東北風水氣略減少，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，大台北東側平地偶飄零星小雨；桃園以南則是晴朗穩定的天氣。北台灣白天舒適、其他地區白天熱，各地早晚偏涼；今天北部22至29度、中部22至35度、南部23至35度、東部21至34度。

明晚至周六東北風水氣增，桃園以北及東半部有局部短暫雨，北部山區及東北部雨勢大；氣溫略降、北台轉涼；新竹以南仍為多雲時晴的天氣。

周日東北風水氣略減少，大台北及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣。

下周一、周二東北風水氣增，桃園以北及東半部有局部短暫雨，氣溫略降，新竹以南則是多雲時晴的天氣。

下周三東北風水氣略減少，大台北及東半部仍有局部短暫雨的機率，桃園以南則是晴朗穩定的天氣。

南海 新竹

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