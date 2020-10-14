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宏匯廣場搶進藍海 一站滿足幼齡、樂齡家居需求

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
專營兒童成長家具的亞梭傢俬，相當受到親子客歡迎。記者葉信菉／攝影
專營兒童成長家具的亞梭傢俬，相當受到親子客歡迎。記者葉信菉／攝影

座落於新莊副都心的宏匯廣場，放眼望去四周新建案環繞，宏匯廣場的進駐補足了當地生活機能的不足，也正因為周邊都是住商混合建案，居家需求大增。加上台灣六都中，新北市的兒童與銀髮族人口數均為最多，需求衍生商機，宏匯廣場除了引進新北最大MUJI旗艦店外，也打造其他百貨商場少見的樂齡、幼齡家具用品專門店，從兒童、青壯年到銀髮世代的生活家居需求，一站滿足。

截至去年底新北市人口超過401萬，較前年增幅3.74%，當中0至12歲人口數有40萬，65歲以上人口數有60萬，均為六都中最多。在全市人口最多的行政區，新莊僅次於板橋排名第二；人口淨成長新莊排名第三。而新莊副都心建案以大坪數、滿足三代同堂居住要件，宏匯廣場的進駐，正好補足當地食衣住行娛樂需求長期的空白，也激發出全客層家庭的生活育樂商機。

走進宏匯廣場一樓，有大台北百貨首間HOLA Petite，為HOLA家飾選品店，精選床寢、生活雜貨用品為主力。二樓則有滿足全家人家用、文具、服飾機能的MUJI無印良品，開幕以來人氣、買氣表現相當亮眼，閱讀區貼心設置懶骨頭沙發，常可見到親子客坐著自在閱讀。

五樓則有專門針對兒童成長家具的亞梭傢俬，宏匯廣場指出，附近學區國、中、小學就有15所，本來試營運時亞梭傢俬只是臨時快閃櫃，但推出後相當受民眾歡迎，因為家具以開放空間展示，加上設計繽紛有趣，很多小朋友一到店就坐下去，假日店上人更是多到爆櫃，因大受歡迎已從臨時櫃變正櫃。

根據內政部統計處資料，台灣自2018年65歲以上人口計331萬人，正式邁入「高齡社會」，預計2026年老年人口占比將超過20％，進入「超高齡社會」。在宏匯廣場六樓，有百貨商場少見的樂齡、長照需求專門店，開出65坪的「禾善長照家居生活館」，品牌創辦人為了照顧失智症的母親尋找適合的輔具而多次到日本尋找，為了滿足像他一樣有需要的家庭需求，進而把日本優質品牌代理進台灣。店內相關產品設計以明亮、繽紛色系為主，且不只針對銀髮族，也提供適合全家人使用的居家用品。

一般來說經營越久的百貨商場越考慮坪效，較少推出大坪數的樂齡專門店，但因為宏匯廣場是新進百貨，反而逆向操作推出其他同業少見的幼齡、樂齡家居，搶進藍海市場，也進而創造商場差異化。

禾善長照家居生活館針對樂齡、長照需求，引進日本、歐美等機能輔具，讓樂齡生活更輕鬆愉快。記者葉信菉／攝影
禾善長照家居生活館針對樂齡、長照需求，引進日本、歐美等機能輔具，讓樂齡生活更輕鬆愉快。記者葉信菉／攝影
HOLA Petite精選床寢、生活雜貨用品為主力，也深受家庭客喜愛。記者葉信菉／攝影
HOLA Petite精選床寢、生活雜貨用品為主力，也深受家庭客喜愛。記者葉信菉／攝影
HOLA Petite精選床寢、生活雜貨用品為主力，也深受家庭客喜愛。記者葉信菉／攝影
HOLA Petite精選床寢、生活雜貨用品為主力，也深受家庭客喜愛。記者葉信菉／攝影
禾善長照家居生活館，不只有銀髮族商品，也推出許多療癒繽紛設計的居家生活用品。
禾善長照家居生活館，不只有銀髮族商品，也推出許多療癒繽紛設計的居家生活用品。
MUJI無印良品在宏匯廣場開出350坪新北最大旗艦店，提供閱讀區打造親子共讀空間。記者葉信菉／攝影
MUJI無印良品在宏匯廣場開出350坪新北最大旗艦店，提供閱讀區打造親子共讀空間。記者葉信菉／攝影
專營兒童成長家具的亞梭傢俬，相當受到親子客歡迎。記者葉信菉／攝影
專營兒童成長家具的亞梭傢俬，相當受到親子客歡迎。記者葉信菉／攝影
MUJI無印良品在宏匯廣場開出350坪新北最大旗艦店。記者葉信菉／攝影
MUJI無印良品在宏匯廣場開出350坪新北最大旗艦店。記者葉信菉／攝影

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