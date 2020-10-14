伊甸活泉之家辦展 帶大眾穿梭「精神病人的房間」

你怎麼想像精神病人的「房間」？即日起至18日，伊甸基金會活泉之家在台北剝皮寮歷史街區舉辦「精神病人的房間」展覽，透過精神障礙者所陳列的作品、房間擺設，試圖貼近他們的真實內在世界，喚醒大眾對「我們與惡的距離」的警醒，開啟更多對話、理解的空間。

伊甸基金會指出，展覽分為4個展區，「看不見的圍籬」是精神障礙會員的集體創作空間，當輿論、媒體報導，甚至政治人物草率為精障者貼上標籤，無形中築起圍籬，更可能引發精障者傷心、憤怒等情緒；「以生存為名的房間」，則展示4個精障者所擺設或夢想的房間；「門縫裡的風景」由8位夥伴以文字及圖畫陳述心底聲音；「找不到回家的路」呈現精障者在社區、職場、就醫環境上的困境。

伊甸活泉之家主任廖福源說，台灣在心理健康所投注的資源太少，生活上處處的不友善，連帶家屬也承受著過重的照顧責任，尤其當社會案件發生時，輿論排山倒海也針對精神障礙者而來，這個展覽的目的，是要喚起大眾對連續劇「我們與惡的距離」般的自我警惕，記起精障者的結構性困境，需要更多理解與支持。

今年26歲的小暗，大學時期發病，她的畫作這次作為展覽的主視覺，小暗說，身份認同的掙扎，讓她像是常常像徘迴於十字路口般的迷惘，害怕與病人畫上等號，害怕自己不夠好，讓她不斷自問「我到底是誰？」甚至因為在職場上被關切病況而逃離，現在只想低調度日，不刻意在生活中揭露太多。小暗也透過畫作撫慰受傷的心，她說「我既不是精神病人，也不是正常人，我就是我自己。」