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葡萄酒有賞味期限嗎？

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
粉紅酒最好都在10年之內品嚐。圖／蝶伊斯柯蘭堡酒莊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
粉紅酒最好都在10年之內品嚐。圖／蝶伊斯柯蘭堡酒莊提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

葡萄酒有賞味期限嗎？根據《神之雫》作者亞樹直在《神之雫，葡萄酒秒懂BOOK》中表示：「若要坦率回答這個問題，我會說葡萄酒「沒有」什麼賞味期限。」

亞樹直在書中指出：「如果會腐敗，可能是因為軟木塞劣化導致空氣進入， 一般來說，只要溫度控管得宜，可以輕鬆保存個十年、二十年，沒錯，葡萄酒的壽命比人類還長。」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

不過，即便葡萄酒沒有賞味期限，葡萄酒還是有最佳賞味的時間點。

亞樹直認為：「葡萄酒有『盡量早點品嚐』和『熟成些再品嚐』的分別，盡早品嚐的葡萄酒，如果存放過久，就會失去最佳的賞味時間點。典型的例子就是薄酒來，薄酒來是由一種單寧酸成分較少的葡萄種類『加美』釀造而成的，酒體很輕，無法存放太久。我們曾經將一支薄酒來新酒（十一月第三週上市當年的新酒）存放了12年，顏色很明顯變了，味道也完全跑掉了。」

當然，也有許多頂級紅葡萄酒，陳年實力驚人，放上5年、10年都不成問題；若太早開瓶，反而因過太過於青澀而不好入口。

亞樹直說：「三千日幣以下的葡萄酒大多適合趕快品嚐。此外，透過光線觀察瓶中的酒，顏色較淡的紅酒也最好早點品嚐。除了超高級白酒，大部分白酒都最好在十年之內品嚐。粉紅酒也一樣。」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

大部分的白酒，適合在10年之內品嚐完畢。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大部分的白酒，適合在10年之內品嚐完畢。圖／酩悅軒尼詩提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
頂級酒款多以手工採收葡萄。圖／Domaine Leroy提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
頂級酒款多以手工採收葡萄。圖／Domaine Leroy提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
頂級紅葡萄酒陳年實力驚人。圖／Domaine Leroy提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
頂級紅葡萄酒陳年實力驚人。圖／Domaine Leroy提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 紅酒

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