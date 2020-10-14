聽新聞
test
0:00 / 0:00
葡萄酒有賞味期限嗎？
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
葡萄酒有賞味期限嗎？根據《神之雫》作者亞樹直在《神之雫，葡萄酒秒懂BOOK》中表示：「若要坦率回答這個問題，我會說葡萄酒「沒有」什麼賞味期限。」
亞樹直在書中指出：「如果會腐敗，可能是因為軟木塞劣化導致空氣進入， 一般來說，只要溫度控管得宜，可以輕鬆保存個十年、二十年，沒錯，葡萄酒的壽命比人類還長。」
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
不過，即便葡萄酒沒有賞味期限，葡萄酒還是有最佳賞味的時間點。
亞樹直認為：「葡萄酒有『盡量早點品嚐』和『熟成些再品嚐』的分別，盡早品嚐的葡萄酒，如果存放過久，就會失去最佳的賞味時間點。典型的例子就是薄酒來，薄酒來是由一種單寧酸成分較少的葡萄種類『加美』釀造而成的，酒體很輕，無法存放太久。我們曾經將一支薄酒來新酒（十一月第三週上市當年的新酒）存放了12年，顏色很明顯變了，味道也完全跑掉了。」
當然，也有許多頂級紅葡萄酒，陳年實力驚人，放上5年、10年都不成問題；若太早開瓶，反而因過太過於青澀而不好入口。
亞樹直說：「三千日幣以下的葡萄酒大多適合趕快品嚐。此外，透過光線觀察瓶中的酒，顏色較淡的紅酒也最好早點品嚐。除了超高級白酒，大部分白酒都最好在十年之內品嚐。粉紅酒也一樣。」
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言