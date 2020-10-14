C望工程／擴大篩檢 國健署宣示明年底50萬人完成檢驗

肝炎被稱為台灣國病，為了在2025年完成「清除C肝」願景，台灣肝臟研究學會預估，至少需治癒14萬5000名感染者，但其中竟有12萬多人仍不知被感染。為此，國健署日前擴大C肝篩檢，45至79歲一生一次免費篩檢，預定明年底完成50萬人篩檢。

台灣肝臟研究學會、聯合報健康事業部舉辦「2025C望工程 消除C肝最後一哩路」專家會議，前副總統、中研院士陳建仁致詞時表示，世衛組織預計在2030年達到消除C肝的目標，但台灣希望提早五年達標，在2025年提前落實，「看似不可能的任務，但這是一定要做的，也有絕對的決心。」

陳建仁強調，如何透過篩檢找出感染者，給予治療，成為這場肝炎防治戰役成敗否與的重要關鍵。

林口長庚副院長簡榮南為這場專家會議主持人，他開場時表示，日前三名長期致力於C肝研究領域的學者獲得諾貝爾醫學獎，這對所有研究肝病的專家及醫師來說，為一大鼓勵。

簡榮南指出，國C肝防治的三大策略方向分別為「治療引領預防」、「以篩檢支持治療」、「以支持鞏固成效」，他說，在政府及學者專家努力下，2025年有信心達到「清除C肝」目標。

簡榮南表示，台灣從2017年起積極治療C肝患者，截至10月5日，已有10萬5000名感染者接受健保口服新藥，如想在2025年達成「清除C肝」目標，至少還需治療14萬5000人，但其中約12萬人不知自身為肝炎帶原者。

國家消除C肝辦公室主任蒲若芳公布治療成效，2017年治癒率為96.9%，到了2019年則達99.1%，幾乎達到百分之百，隨著健保逐步放寬給付標準，治療人數也逐年增加。

原本希望今年治療人數可以超過五萬人，但受到新冠疫情影響，估計至年底僅四萬人，且有百分之三點七用藥者提早停藥，蒲若芳提醒臨床醫師、個管師需多與病友聯繫，減少患者中途停藥比率。