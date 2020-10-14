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C望工程／醫師看診多問這一句 就能協助肝炎防治
目前治療C肝、開立口服抗病毒藥物，均屬消化系專科醫師職責，為讓所有醫師均能參與肝病防治，健保署審慎評估開放C肝口服藥物處方箋至其他專科醫師，不只限於消化系專科醫師，讓每個醫師都能協助感染者用藥。
中研院院士陳培哲在「2025C望工程、消除C肝最後一哩路」專家會議上表示，目前醫界仍普遍認為C肝防治為消化系、肝膽腸胃科醫師的任務，「但這是不對的」，包括加強宣導，讓外科、內科、家醫科、新陳代謝科、耳鼻喉科等所有科別醫師都加入防治隊伍。
陳培哲說，如果每位醫師都能參與肝炎防治，問診時，除了問病人是否對藥物過敏，有無高血壓、糖尿病等病史，並多問一句「有沒有肝炎？」，就能提醒每個病友接受肝炎篩檢，所有門診患者都能接受篩檢，就能找到潛在感染者，精準用藥。
健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，依規定，目前只能由消化系專科醫師開立C肝抗病毒處方藥物，為了擴大治療，正審慎評估下放C肝口服藥物處方箋，讓其他臨床醫師都能協助感染者用藥。
「跨科篩檢有一定難度。」林口長庚副院長簡榮南說，只要醫院有心，願意去做，仍可克服問題，以長庚為例，在病人在就醫前一天，院內資管人員就會先與相關醫療資料庫連線，勾稽資料，如符合國健署肝炎篩檢資格，就會標示於看診資料，請醫師提醒。
另外，在尋找病人方面，大數據分析也扮演重要角色，戴雪詠表示，年初整併分析健保與國健署兩大數據，總共找出12萬多名可立即用藥、抗體陽性、病毒陽性等潛在患者。
健保署已將所有名單放至雲端，並行文給各縣市衛生局及醫療院所，通知潛在患者接受治療。實施後，成效顯著，戴雪詠表示，從六月迄今，接受口服抗病毒藥物的患者中，透過此管道找出的病人就占一半。
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