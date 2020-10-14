C望工程／消除C肝最後一哩路 全民攜手做篩檢

篩檢成為C肝防治關鍵，衛部國健署從今年9月28日起擴大公費C肝篩檢範圍，篩檢年齡為45歲至79歲，終身一次BC肝炎篩檢，上路還不到半個月，獲得熱烈迴響。

台灣肝臟研究學會、聯合報健康事業部於10月13日舉辦「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議，國健署長王英偉於會中表示，第一階段加強雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等五大C肝高盛行率縣市的人事等行政執行費用，明年補助措施則將推廣至其他縣市，逐步全面篩檢，希望至明年底，全國50萬人接受篩檢。

「如果篩檢不成功，就無法達標。」前副總統、中研院院士陳建仁說，在特殊族群以及山地離島上，篩檢及治療成效顯著，反而在一般地區防治上，困難度較高，但C肝辦公室、衛福部、各醫療院所的努力下，只要做好篩檢，有信心在2025年達成目標。

林口長庚副院長簡榮南表示，長期致力於C肝研究領域的三位學者今年獲諾貝爾醫學獎，這對所有研究肝病的專家及醫師來說，是一大鼓勵。

「以篩檢支持治療。」國家消除C肝辦公室主任蒲若芳強調，現階段C肝防治重點為篩檢，分為一般地區、山地離島、高盛行地區、特殊族群，針對不同族群，擬定不同篩檢及治療策略，已從原本台灣C肝篩檢地圖擴大至全國45至79歲民眾。

陳建仁特別讚許彰化縣衛生局在C肝防治上積極努力及表現以公權力介入篩檢，執行Ｃ肝萬人篩檢，列冊追蹤，確認病友回診，提高治療率，成績顯著，可成為各縣市標竿及典範。

陳建仁也感謝聯合報連續四年舉辦「希望工程」C肝防治專家會議，為全民健康所做的努力，積極宣導及推廣正確肝炎治療及篩檢訊息，善盡媒體社會責任。

聯合報副總編輯洪淑惠表示，聯合報於2016年3月開始舉辦第一次專家會議，連續四年舉辦C肝防治專家會議，一路見證了C肝辦公室成立、健保給付，以及眾多臨床醫師的努力，不放棄每一個病人，從診所至醫學中心、城市至鄉間，甚至深入監獄，治療藥癮者，令人動容。