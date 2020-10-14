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C望工程／消除C肝最後一哩路 全民攜手做篩檢

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
聯合報副總編輯洪淑惠出席「C望工程最後一哩路」專家會議指出，聯合報於2016年3月開始舉辦第一次專家會議，連續四年舉辦C肝防治專家會議，一路見證了C肝辦公室成立、健保給付，以及眾多臨床醫師的努力，不放棄每一個病人，從診所至醫學中心、城市至鄉間，甚至深入監獄，治療藥癮者，令人動容。 記者林澔一／攝影
聯合報副總編輯洪淑惠出席「C望工程最後一哩路」專家會議指出，聯合報於2016年3月開始舉辦第一次專家會議，連續四年舉辦C肝防治專家會議，一路見證了C肝辦公室成立、健保給付，以及眾多臨床醫師的努力，不放棄每一個病人，從診所至醫學中心、城市至鄉間，甚至深入監獄，治療藥癮者，令人動容。 記者林澔一／攝影

篩檢成為C肝防治關鍵，衛部國健署從今年9月28日起擴大公費C肝篩檢範圍，篩檢年齡為45歲至79歲，終身一次BC肝炎篩檢，上路還不到半個月，獲得熱烈迴響。

台灣肝臟研究學會、聯合報健康事業部於10月13日舉辦「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議，國健署長王英偉於會中表示，第一階段加強雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等五大C肝高盛行率縣市的人事等行政執行費用，明年補助措施則將推廣至其他縣市，逐步全面篩檢，希望至明年底，全國50萬人接受篩檢。

「如果篩檢不成功，就無法達標。」前副總統、中研院院士陳建仁說，在特殊族群以及山地離島上，篩檢及治療成效顯著，反而在一般地區防治上，困難度較高，但C肝辦公室、衛福部、各醫療院所的努力下，只要做好篩檢，有信心在2025年達成目標。

林口長庚副院長簡榮南表示，長期致力於C肝研究領域的三位學者今年獲諾貝爾醫學獎，這對所有研究肝病的專家及醫師來說，是一大鼓勵。

「以篩檢支持治療。」國家消除C肝辦公室主任蒲若芳強調，現階段C肝防治重點為篩檢，分為一般地區、山地離島、高盛行地區、特殊族群，針對不同族群，擬定不同篩檢及治療策略，已從原本台灣C肝篩檢地圖擴大至全國45至79歲民眾。

陳建仁特別讚許彰化縣衛生局在C肝防治上積極努力及表現以公權力介入篩檢，執行Ｃ肝萬人篩檢，列冊追蹤，確認病友回診，提高治療率，成績顯著，可成為各縣市標竿及典範。

陳建仁也感謝聯合報連續四年舉辦「希望工程」C肝防治專家會議，為全民健康所做的努力，積極宣導及推廣正確肝炎治療及篩檢訊息，善盡媒體社會責任。

聯合報副總編輯洪淑惠表示，聯合報於2016年3月開始舉辦第一次專家會議，連續四年舉辦C肝防治專家會議，一路見證了C肝辦公室成立、健保給付，以及眾多臨床醫師的努力，不放棄每一個病人，從診所至醫學中心、城市至鄉間，甚至深入監獄，治療藥癮者，令人動容。

日前不幸病逝的中研院院士陳定信，生前連續三年參加專家會議，從不缺席，去年與會時，他在餐紙上寫著「消除C肝、超越世衛、政府決心」等12字，展現決心。蒲若芳說，已將這張紙條送至國史館，陳列展示，讓後人緬懷陳院士憂國憂民的情懷。

國健署長王英偉出席「C望工程最後一哩路」專家會議，他指出，希望至明年底，全國50萬人接受B、C肝篩檢。 記者林澔一／攝影
國健署長王英偉出席「C望工程最後一哩路」專家會議，他指出，希望至明年底，全國50萬人接受B、C肝篩檢。 記者林澔一／攝影
林口長庚醫院副院長簡榮南出席「C望工程最後一哩路」專家會議，他表示，長期致力於C肝研究領域的三位學者今年獲諾貝爾醫學獎，這對所有研究肝病的專家及醫師來說，是一大鼓勵。 記者林澔一／攝影
林口長庚醫院副院長簡榮南出席「C望工程最後一哩路」專家會議，他表示，長期致力於C肝研究領域的三位學者今年獲諾貝爾醫學獎，這對所有研究肝病的專家及醫師來說，是一大鼓勵。 記者林澔一／攝影
前副總統、中研院士陳建仁（右）到聯合報出席「C望工程最後一哩路」專家會議 ，聯合報執行董事項國寧（左）接待。 記者林澔一／攝影
前副總統、中研院士陳建仁（右）到聯合報出席「C望工程最後一哩路」專家會議 ，聯合報執行董事項國寧（左）接待。 記者林澔一／攝影
國家消除Ｃ肝辦公室主任蒲若芳出席「C望工程最後一哩路」專家會議，指出現階段C肝防治重點為篩檢，針對不同族群，擬定不同篩檢及治療策略。 記者林澔一／攝影
國家消除Ｃ肝辦公室主任蒲若芳出席「C望工程最後一哩路」專家會議，指出現階段C肝防治重點為篩檢，針對不同族群，擬定不同篩檢及治療策略。 記者林澔一／攝影
台灣肝臟研究學會、聯合報健康事業部於10月13日舉辦「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議，國家消除Ｃ肝辦公室主任蒲若芳（前右起）、健保署醫審及藥材組組長戴雪詠、國健署長王英偉、中研院士陳建仁、林口長庚副院長簡榮南、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會長林漢傑、高醫教授莊萬龍與基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘（後右起）、衛福部嘉義醫院副院長陳詩典、高雄長庚內科教授胡琮輝、高雄長庚副院長盧勝男、台大雲林分院副院長陳健弘與敦仁診所院長蕭敦仁共同參與。 記者林澔一／攝影
台灣肝臟研究學會、聯合報健康事業部於10月13日舉辦「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議，國家消除Ｃ肝辦公室主任蒲若芳（前右起）、健保署醫審及藥材組組長戴雪詠、國健署長王英偉、中研院士陳建仁、林口長庚副院長簡榮南、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會長林漢傑、高醫教授莊萬龍與基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘（後右起）、衛福部嘉義醫院副院長陳詩典、高雄長庚內科教授胡琮輝、高雄長庚副院長盧勝男、台大雲林分院副院長陳健弘與敦仁診所院長蕭敦仁共同參與。 記者林澔一／攝影

C肝 院士 陳建仁

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