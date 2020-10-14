C望工程／彰化公權力介入 揪四大特殊族群微根除C肝

消除C肝邁入全面普篩階段，肝臟研究學會與聯合報健康事業部舉辦「2025Ｃ望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議，專家指出，彰化縣衛生局去年起提出C肝消除計畫，針對特殊族群全篩治療，篩檢率及治療率皆破八成；高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科教授莊萬龍強調，各縣市若比照彰化公權力介入防治，消除C肝絕對沒問題。

台灣肝臟研究學會、聯合報健康事業部於10月13日舉辦「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議，會中提及，彰化衛生局從2005年執行肝炎篩檢，至今篩檢超過20萬人，目前C肝盛行率約3.4％，雖然不是國健署定義的高風險區，但彰化找出因針頭汙染導致C肝高風險的四大特殊族群，藥癮、愛滋感染者、矯正機關、末期腎病透析患者，直接運用公權力介入治療。

協助執行計畫的高雄長庚醫院內科部教授胡琮輝表示，這四大族群接受各種治療前，必須先篩檢，且一定是會回診的族群。以矯正機關為例，入監受刑人都需要檢驗HIV，卻沒有檢驗C肝，以前篩檢率僅1到2成，治療率更低，衛生局介入後篩檢率達百分百，治療率達8成8。

胡琮輝說，洗腎患者入院前也需檢測C肝，但檢測後，就讓患者使用C肝專用的機器洗腎，未進一步協助治療，一是患者自認年紀大，洗腎辛苦不願再吃藥，二是洗腎C肝帶原率達11％，交叉感染機率極高，全面介入篩檢與治療已大幅增加治療率。

已知洗腎患者C肝發生機率高，每年新增末期腎病透析患者約100位，彰化縣超前部署，針對準備進入洗腎的患者，列冊4000多人，進行篩檢與治療，目前治療率達8成以上，胡琮輝強調，「只要這些路（C肝傳染途徑）都斷航，就有辦法進一步消除」。