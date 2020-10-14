輕颱南卡離開 未來一週北東多雨

菲律賓東方的熱帶低壓有機會成為颱風「沙德爾」，但對台灣無直接影響，未來一週迎風面北部、東半部有雨。氣象專家吳德榮表示，未來一週東北風迎風面易降雨，背風面晴朗穩定，迎風面範圍視水氣量的多寡略有變化。天氣風險公司總經理彭啟明預測，未來幾天台灣仍以東北風到偏東風的天氣為主。

輕颱南卡離開

中央氣象局指出，輕颱南卡14日下午2時的中心位置在北緯19.9度，東經106.2度，即鵝鑾鼻西方1520公里之處，向西南西移動。儘管輕颱南卡對台灣沒有直接影響，但中央氣象局表示，目前在太平洋地區有一個熱帶性低氣壓TD19，中心位置在北緯 13.0度，東經 123.4 度，向西移動，若屆時成颱，將是今年第17號颱風「沙德爾」。

15日、16日受東北風影響，大台北、基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴，16日桃園地區也有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部轉為局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

北東整週有雨

中央大氣系兼任教授吳德榮表示，颱風南卡的中心剛通過海南島，繼續朝越南北部前進，菲律賓東方的擾動也已增強為熱帶低壓，朝菲律賓中部前進，也有發展成颱風的機率，不過距離台灣更為遙遠，不會有直接影響。

未來一週東北風迎風面易降雨，背風面晴朗穩定，迎風面範圍視水氣量的多寡略有變化，當水氣較多時，擴及桃園以北及東半部，水氣較少時，則僅包括東半部及北部山區。

天氣風險公司總經理彭啟明預測，未來幾天台灣仍然是以東北風到偏東風的天氣為主，14日下半天隨著台灣附近水氣減少之後，降雨將逐漸緩和，但16日還會再有一波東北風增強，迎風面的降雨機率還會再增加，也仍然會有相當明顯的涼意，提醒民眾在規劃週末活動時，須留意台灣東部和西半部的天氣及溫度差異。

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