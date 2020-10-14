發展地方慢經濟 翻轉池上成文化之鄉

稻米之鄉「池上」成在地創生指標，蔣勳分享駐村經驗，細細描述池上的風景、人物、四季。台灣好基金會與天下雜誌合作出版《慢經濟—遇見池上．心風景》一書，邀請了台灣好基金會柯文昌董事長、作家蔣勳老師、文化藝術協會梁正賢理事長等人，以不同的角度分享池上創生成功的經驗。

近年地方創生成為台灣最熱門的課題，從2009年開始，台灣好基金會在池上駐點，融入在地生活，將藝術文化與農村生活結合，利用閒置空間打造池上藝術村；邀請藝術家在此創作，並成立穀倉美書館，藉此讓更多人看見東部小鎮的藝術活力，讓池上不僅是稻米之鄉，更是以美為基底的「文化之鄉」。

蔣勳表示，因疫情關係，3月初從倫敦返台，許多行程都被取消，感覺像是老天給的啟示。值得我們深思現代人強調的快效率，是不是出了問題？「慢下來，才是真正穩紮穩打的的經濟。」更透過在池上的駐村，觀察到當地的農友是如何與土地建立連結，因此下定決心要更好好認識這片大自然。

文化藝術協會梁正賢理事長以及池上鄉長張堯城也表示，鄉親將池上米註冊為地理標示品牌，且將標章收入的2成用於地方教育、公益與慈善事業，打破收購單價統一，提升農民的收入，讓農民可以真正享受「慢經濟」。

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