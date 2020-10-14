首都大飯店旗艦館11月停業 以歇業為由要解雇65員工

疫情衝擊國內觀光產業，「首都大飯店」10月14日宣布，因沉重租金壓力，旗下的建國旗艦館將於11月1日起無限期停業。北市勞動局證實，業者昨日以歇業為由，提出大量解雇計畫書，預計解雇65名員工，12月31日是最後上班日。

首都大飯店建國旗艦館位於台北南京東路、建國北路口，提供有香榭客房、豪華客房、家庭客房等多種房型，並且有首都牛排館、豫園中華料理等不同餐廳。

北市勞動局就業安全科長施貞夙表示，首都大飯店原有2處營業場址，其中南京館5月因業務虧損已結束營業，業者提出大量解雇計畫書，共21名員工被資遣，勞資也順利協調。

至於建國館，施貞夙表示，截至今年7月，勞工投保人數共計69位，業者昨以歇業為由，提送大量解雇計畫書，打算資遣65名員工，12月31日是最後上班日。

但施貞夙提到，業者雖提出大量解雇計畫，仍需補件說明如何給付資遣費、特休未休如何給、員工是否同意，要求10日內進行員工協商。她說，既然業者不經營，所有細項都要清算清楚，什麼時候付才是重點，業者要將勞資協商結果，向勞動局提出書面回應。