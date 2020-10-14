C望工程／受刑人普篩C肝 陳建仁：與法務部討論可行性

進入監獄幫受刑人進行消除Ｃ肝，不能只是醫院一頭熱，中研院士、前副總統陳建仁認為，必需與法務部進行討論，讓所有受刑人進行Ｃ肝篩檢，才可以更快達到Ｃ肝微根除。

陳建仁13日出席台灣肝病研究學會與聯合報共同舉辦的「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議，會中明確指出，受刑人應該全面進行C肝篩檢，就跟他2003年當衛生署長時（現為衛福部）與當時法務部長陳定南溝通後，讓受刑人全面驗愛滋病毒一樣，C肝辦公室會與法務部討論合作可能性。

陳建仁指出，當年受刑人全面驗愛滋病毒，一年就驗出了2,300例HIV陽性患者，這樣的模式可用在C肝篩檢上。台灣肝臟研究學會長林漢傑也認為，監所消除C肝，矯正署態度很重要，有些監所與醫院配合，C肝篩檢率可以達到七到八成，但沒有醫院進入協助的監所，大約只有兩成篩檢率，因此必須跨部門合作。

實際上，矯正署對所有受刑人入監時，都進行健檢，林漢傑建議，未來監所醫師可以把C肝篩檢列為常規，若無法執行，就請公立醫院進入協助篩檢。

另外，消除C肝不只有消化系醫師有責任，也希望精神科醫師針對 藥毒癮C肝患者可開立處方簽，消化系醫學會也要與精神科醫學會開研討會，把最新C肝治療讓精神科醫師都知道，因為有些醫師還停留在C肝治療只有干擾素，但實際上口服抗病毒藥已有98%治癒率。 中研院士、前副總統陳建仁認為，監所受刑人應該全面進行C肝篩檢，這將與法務部討論可行性。

記者林澔一／攝影 台灣肝臟研究學會、聯合報健康事業部於10月13日舉辦「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議，聯合報社長游美月（前右起）、國家消除Ｃ肝辦公室主任蒲若芳、健保署醫審及藥材組組長戴雪詠、國健署長王英偉、前副總統陳建仁、林口長庚副院長簡榮南、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會長林漢傑、高醫教授莊萬龍與基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘（後右起）、衛福部嘉義醫院副院長陳詩典、高雄長庚內科教授胡琮輝、高雄長庚副院長盧勝男、台大雲林分院副院長陳健弘、敦仁診所院長蕭敦仁與聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。

記者林澔一／攝影