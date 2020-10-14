快訊

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

昆山廠員工返台確診新冠肺炎？友達回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Ｃ望工程／監獄毒癮者滅C肝 跨科別合作走最後一哩路

聯合報 / 記者蔡怡真／台北即時報導
衛福部嘉義醫院副院長陳詩典，曾經是部立彰化醫院肝病團隊負責人，他建議，美沙酮Ｃ肝根除計畫，需要跨科別合作，才能進行得更順利。 記者林澔一／攝影
衛福部嘉義醫院副院長陳詩典，曾經是部立彰化醫院肝病團隊負責人，他建議，美沙酮Ｃ肝根除計畫，需要跨科別合作，才能進行得更順利。 記者林澔一／攝影

消除C肝最後一哩路，特殊高危險族群很重要，毒藥癮者及監獄受刑人約九以上感染C肝，要達到消除c肝最終回，更需要跨科合作，尤其需要精神科醫師一同協力。

台灣肝病研究學會與聯合報健康事業部13日共同舉辦「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議。會議中專家們針對監獄及毒藥癮患者進行Ｃ肝微根除計畫進行報告。

台大雲林分院副院長陳健弘指出，以雲林監獄針對受刑人的Ｃ肝治療計畫，總計篩檢824人，陽性率約1/3，其中有C肝病毒核糖核酸佔7成，罹患Ｃ肝受刑人也以毒藥癮者居多，Ｃ肝的基因型與一般人不同，以1A型、3型及6型為主，肝纖維化指數三期是3.1%，並沒有嚴重的肝纖維化或肝硬化，由於患者都在監獄內，接受抗病毒治療的165例患者，治療後12周無病毒比率達100%。

雖然治療成果零失誤，但陳健弘認為，健保給付規定，需於同一個醫院完成治療3個月才可以給付，因此，對於6個月內會出獄及申請假釋的病人，不得已被拒絕治療，就有收容人因假釋申請連續駁回3次，讓收容人心生不滿，進而想要提告，希望未來在監所的治療應該可以放寬給付條件。

另外，監獄門診也需要克服的困難，受刑人經常於服藥療程後，不願意配合後續追蹤，這會影響到治療成效，陳健弘就曾遇到有受刑人表示，又沒有法律規定一定得接受治療，也有人不願意負擔看診費用，因此，造成醫療團隊不小的困擾。

衛福部嘉義醫院副院長陳詩典指出，美沙酮替代療法消除C肝，不只是腸胃科醫師的事，更需要精神科醫師及公權力介入。因為藥毒癮患者都在精神科，要讓他們轉介到腸胃科就醫有困難的，有時候病人就此離開醫院。

為了完成藥毒癮C肝患者治療的最後一百公尺，陳詩典在衛福部彰化醫院時，擔任肝病團隊負責人，針對藥毒癮患者消除Ｃ肝進行院內跨科合作，找來精神科及感染科醫師舉辦共識營，甚至病友會，讓患者轉介到腸胃科治療更順利，加上彰化縣衛生局將消除Ｃ肝列為評鑑項目，跨科別合作就比較容易。

陳詩典團隊為了讓毒藥癮患者不中斷治療，在早上七點半就開設早安門診，讓美沙酮替代療法的患者可以先來看診，看診完後他們才能安心上班，這兩年來也進行5次行動門診，看了近200人，治療率高達85%到94%。

陳詩典也認為，美沙酮替代療法毒藥癮者死亡有45%都跟C肝有關，因此美沙酮替代療法是很重要的用藥資訊，希望健保署可以把美沙酮給藥系統納入健保C肝系統，讓精神科及腸胃科一起合作消除C肝。

台大醫院雲林分院副院長陳健弘認為，監所Ｃ肝的微根除計畫，不能只有醫院一頭熱，有時需要矯正署更積極配合。</p><!--9--><p> </p><p> 記者林澔一／攝影
台大醫院雲林分院副院長陳健弘認為，監所Ｃ肝的微根除計畫，不能只有醫院一頭熱，有時需要矯正署更積極配合。

記者林澔一／攝影

台灣肝臟研究學會、聯合報健康事業部於10月13日舉辦「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議，聯合報社長游美月（前右起）、國家消除Ｃ肝辦公室主任蒲若芳、健保署醫審及藥材組組長戴雪詠、國健署長王英偉、前副總統陳建仁、林口長庚副院長簡榮南、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會長林漢傑、高醫教授莊萬龍與基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘（後右起）、衛福部嘉義醫院副院長陳詩典、高雄長庚內科教授胡琮輝、高雄長庚副院長盧勝男、台大雲林分院副院長陳健弘、敦仁診所院長蕭敦仁與聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。</p><!--12--><p> </p><p> 記者林澔一／攝影
台灣肝臟研究學會、聯合報健康事業部於10月13日舉辦「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議，聯合報社長游美月（前右起）、國家消除Ｃ肝辦公室主任蒲若芳、健保署醫審及藥材組組長戴雪詠、國健署長王英偉、前副總統陳建仁、林口長庚副院長簡榮南、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會長林漢傑、高醫教授莊萬龍與基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘（後右起）、衛福部嘉義醫院副院長陳詩典、高雄長庚內科教授胡琮輝、高雄長庚副院長盧勝男、台大雲林分院副院長陳健弘、敦仁診所院長蕭敦仁與聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。

記者林澔一／攝影

患者 C肝 受刑人

延伸閱讀

千萬整建直銷中心道路 新竹漁港再升級　

台南古蹟歷史建築申請補助 文化部核定1.5億

南鐵地下化工程 工人和學生為封黃春香家樓梯發生口角

透明、溝通 消弭南鐵拆遷悲歌

相關新聞

明威力彩貳獎上看6800萬 中獎率高於頭獎7倍

明天開獎的威力彩，除保證頭獎獎金2億元以外，貳獎預計上看6800萬元，台彩表示，若一注獨得，將是2014年、公益彩券第4...

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日停業

儘管新冠肺炎的疫情看似趨緩，但是位於產業前線的觀光、旅遊業仍然深受其害。「首都大飯店」於10月14日宣布，因沉重的租金壓...

11月全台水情拉警報 科技部：三大科學園區還沒到買水階段

部分縣市水情拉警報，面臨缺水危機。有關我國三大科學園區是否已經買水來因應此事，科技部產學及園區業務司科長林明徹表示，三大...

乳癌是婦女殺手 醫師：乳房X光攝影能早期發現

乳癌是婦女殺手，台灣每37分鐘就有一名乳癌患者，嘉義基督教醫院影像醫學科醫師林姿岑說，透過乳房X光攝影檢查發現的乳癌，有...

普悠瑪最終調查報告19日出爐 運安會：這是沉痛教訓

2018年10月21日發生普悠瑪事故至今快滿兩周年，不過普悠瑪事件最終調查報告卻還未出爐。國家運輸安全調查委員會主任委員...

普悠瑪限速備援系統年底前裝設完成 限速60KM不超速

台鐵普悠瑪去年翻覆意外造成18死，引發各界關注普悠瑪行車安全。為此，台鐵局與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，...

受東北風影響！水氣先漸減再增 17日東北部防大雨

氣象局表示，未來一週都會是東北風影響的天氣型態，直到16日前水氣漸減，16日下半天起愈晚愈溼；17日除東北風外，還會受到...

首都大飯店旗艦館11月停業 以歇業為由要解雇65員工

疫情衝擊國內觀光產業，「首都大飯店」10月14日宣布，因沉重租金壓力，旗下的建國旗艦館將於11月1日起無限期停業。北市勞...

C望工程／受刑人普篩C肝 陳建仁：與法務部討論可行性

進入監獄幫受刑人進行消除Ｃ肝，不能只是醫院一頭熱，中研院士、前副總統陳建仁認為，必需與法務部進行討論，讓所有受刑人進行Ｃ...

Ｃ望工程／監獄毒癮者滅C肝 跨科別合作走最後一哩路

消除C肝最後一哩路，特殊高危險族群很重要，毒藥癮者及監獄受刑人約九以上感染C肝，要達到消除c肝最終回，更需要跨科合作，尤...

抽穗像懷孕期真要停灌？農民提醒政府注意這幾件事

「真的要停灌嗎？」、「現在是抽穗期欸，就像懷孕婦女一樣，停灌不是小事情」，桃園市農民提醒政府不要把停灌當兒戲，要好好想想...

三峽本土登革熱兩群聚齊燒 嘉添里個案家人鄰居都確診

衛福部疾病管制署今公布，國內新增2例本土登革熱病例，為居住新北市三峽區嘉添里50多歲女性(案2)及70多歲女性(案3)。...

熱門新聞

她下午拜月老 晚上抓到男友嫖妓分手「謝謝幫斬爛桃花」

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日停業

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1.48億 分別獎落台中、台南

惡意逼車太可惡 林佳龍怒了：是全民公敵、要提高罰則

哪裡最缺水嗎？一張圖表看全台水庫蓄水量 這水庫兩天後恐缺水

北北基七縣市豪、大雨特報 未來一周東北風影響多雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。