Ｃ望工程／監獄毒癮者滅C肝 跨科別合作走最後一哩路

消除C肝最後一哩路，特殊高危險族群很重要，毒藥癮者及監獄受刑人約九以上感染C肝，要達到消除c肝最終回，更需要跨科合作，尤其需要精神科醫師一同協力。

台灣肝病研究學會與聯合報健康事業部13日共同舉辦「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議。會議中專家們針對監獄及毒藥癮患者進行Ｃ肝微根除計畫進行報告。

台大雲林分院副院長陳健弘指出，以雲林監獄針對受刑人的Ｃ肝治療計畫，總計篩檢824人，陽性率約1/3，其中有C肝病毒核糖核酸佔7成，罹患Ｃ肝受刑人也以毒藥癮者居多，Ｃ肝的基因型與一般人不同，以1A型、3型及6型為主，肝纖維化指數三期是3.1%，並沒有嚴重的肝纖維化或肝硬化，由於患者都在監獄內，接受抗病毒治療的165例患者，治療後12周無病毒比率達100%。

雖然治療成果零失誤，但陳健弘認為，健保給付規定，需於同一個醫院完成治療3個月才可以給付，因此，對於6個月內會出獄及申請假釋的病人，不得已被拒絕治療，就有收容人因假釋申請連續駁回3次，讓收容人心生不滿，進而想要提告，希望未來在監所的治療應該可以放寬給付條件。

另外，監獄門診也需要克服的困難，受刑人經常於服藥療程後，不願意配合後續追蹤，這會影響到治療成效，陳健弘就曾遇到有受刑人表示，又沒有法律規定一定得接受治療，也有人不願意負擔看診費用，因此，造成醫療團隊不小的困擾。

衛福部嘉義醫院副院長陳詩典指出，美沙酮替代療法消除C肝，不只是腸胃科醫師的事，更需要精神科醫師及公權力介入。因為藥毒癮患者都在精神科，要讓他們轉介到腸胃科就醫有困難的，有時候病人就此離開醫院。

為了完成藥毒癮C肝患者治療的最後一百公尺，陳詩典在衛福部彰化醫院時，擔任肝病團隊負責人，針對藥毒癮患者消除Ｃ肝進行院內跨科合作，找來精神科及感染科醫師舉辦共識營，甚至病友會，讓患者轉介到腸胃科治療更順利，加上彰化縣衛生局將消除Ｃ肝列為評鑑項目，跨科別合作就比較容易。

陳詩典團隊為了讓毒藥癮患者不中斷治療，在早上七點半就開設早安門診，讓美沙酮替代療法的患者可以先來看診，看診完後他們才能安心上班，這兩年來也進行5次行動門診，看了近200人，治療率高達85%到94%。

陳詩典也認為，美沙酮替代療法毒藥癮者死亡有45%都跟C肝有關，因此美沙酮替代療法是很重要的用藥資訊，希望健保署可以把美沙酮給藥系統納入健保C肝系統，讓精神科及腸胃科一起合作消除C肝。 台大醫院雲林分院副院長陳健弘認為，監所Ｃ肝的微根除計畫，不能只有醫院一頭熱，有時需要矯正署更積極配合。

記者林澔一／攝影 台灣肝臟研究學會、聯合報健康事業部於10月13日舉辦「2025C望工程，消除C肝最後一哩路」專家會議，聯合報社長游美月（前右起）、國家消除Ｃ肝辦公室主任蒲若芳、健保署醫審及藥材組組長戴雪詠、國健署長王英偉、前副總統陳建仁、林口長庚副院長簡榮南、中研院士陳培哲、台灣肝臟研究學會長林漢傑、高醫教授莊萬龍與基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘（後右起）、衛福部嘉義醫院副院長陳詩典、高雄長庚內科教授胡琮輝、高雄長庚副院長盧勝男、台大雲林分院副院長陳健弘、敦仁診所院長蕭敦仁與聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。

記者林澔一／攝影