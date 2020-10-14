快訊

汐東線東湖站交通轉乘效益低 民眾憂恐真成「盲腸線」

昆山廠員工返台確診新冠肺炎？友達回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

填問卷行銷糾紛多 籲落實定型化契約

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
消費者被填寫問卷可提供免費商品引誘，花大錢買美容保養品及課程卻難以退費。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
消費者被填寫問卷可提供免費商品引誘，花大錢買美容保養品及課程卻難以退費。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

瘦身美容用填問券送商品的策略銷售高價產品，退費標準混淆造成消費糾紛不斷！消基會14日指出，近5年受理了45件對芸妮公司（愛妮雅化妝品）的正式書面申訴，消費者受到填寫問卷可提供免費商品等行銷策略引誘，花大錢買美容保養品及課程卻難以退費，呼籲政府落實《瘦身美容定型化契約》。

高價買券無下文

消基會舉例，消費者在分店購買體驗券消費8萬元，隔年該店不營業了，要求至總店繼續消費，但常常時間無法配合或換美容師，要求退訂金7,000元，業者說可換產品，但要用2倍價格計算。業者常以問卷或免費商品吸引消費者上門，再推銷高價商品，並採取人海戰術輪番上陣，讓消費者在體力不濟下，勉強就範。

「當消費者想辦退費時，業者卻不用優惠價，而以原價計算。」消基會副董事長陳智義表示，愈來愈多瘦身美容業者為了規避法令的退費標準，紛紛改採以商品銷售為主，再搭配免費送課程的方式行銷，造成退費標準含混不清糾紛不斷；甚至以檢視美容產品為名義，當場將消費者購買的產品全數拆封，並以此為由不予退款。

以交易價為退費標準

行政院消保處9月24日已通過《瘦身美容定型化契約應記載事項及不得記載事項》。」消基會秘書長吳榮達指出，美容課程實施前解除契約收取手續費不能超過5%，實施後則就接受服務及已購買商品的部分才可扣除手續費，總計不能超過10%。如果整組如果只拆其中一小瓶，那就只能針對已使用的這一小瓶不能退，其他都可以計算入退費範圍。

吳榮達說，不限定問卷，如果在逛街時被拉去行銷，不是消費者主動進入實體商店，都可以歸類為「訪問交易」，都適用7天可解除契約的規定；最常見的手法除了問卷，其次就是免費體驗，在捷運、火車站都常見美容業者做類似行銷。提醒消費者不要衝動購買，以免退費時大費周章，若真的購買，記得在7天內用書面或退回商品的方式解除契約。「消基會主張依照契約所約定的價格作為退費計算標準。」吳榮達強調。

【更多精采內容，詳見

消基會 行政院 火車站

延伸閱讀

瘦身有成！iPhone 12系列功能再升級 挑戰最大6.7吋卻更輕薄

填問卷冤枉花萬元買化妝品 消基會接獲45件申訴

男子情傷爆吃體重破百 瘦身一年甩41公斤從XXL變M

高市警方抄色情性交易美容店 嫖客齡最大66歲

相關新聞

明威力彩貳獎上看6800萬 中獎率高於頭獎7倍

明天開獎的威力彩，除保證頭獎獎金2億元以外，貳獎預計上看6800萬元，台彩表示，若一注獨得，將是2014年、公益彩券第4...

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日停業

儘管新冠肺炎的疫情看似趨緩，但是位於產業前線的觀光、旅遊業仍然深受其害。「首都大飯店」於10月14日宣布，因沉重的租金壓...

11月全台水情拉警報 科技部：三大科學園區還沒到買水階段

部分縣市水情拉警報，面臨缺水危機。有關我國三大科學園區是否已經買水來因應此事，科技部產學及園區業務司科長林明徹表示，三大...

乳癌是婦女殺手 醫師：乳房X光攝影能早期發現

乳癌是婦女殺手，台灣每37分鐘就有一名乳癌患者，嘉義基督教醫院影像醫學科醫師林姿岑說，透過乳房X光攝影檢查發現的乳癌，有...

普悠瑪最終調查報告19日出爐 運安會：這是沉痛教訓

2018年10月21日發生普悠瑪事故至今快滿兩周年，不過普悠瑪事件最終調查報告卻還未出爐。國家運輸安全調查委員會主任委員...

普悠瑪限速備援系統年底前裝設完成 限速60KM不超速

台鐵普悠瑪去年翻覆意外造成18死，引發各界關注普悠瑪行車安全。為此，台鐵局與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，...

受東北風影響！水氣先漸減再增 17日東北部防大雨

氣象局表示，未來一週都會是東北風影響的天氣型態，直到16日前水氣漸減，16日下半天起愈晚愈溼；17日除東北風外，還會受到...

首都大飯店旗艦館11月停業 以歇業為由要解雇65員工

疫情衝擊國內觀光產業，「首都大飯店」10月14日宣布，因沉重租金壓力，旗下的建國旗艦館將於11月1日起無限期停業。北市勞...

C望工程／受刑人普篩C肝 陳建仁：與法務部討論可行性

進入監獄幫受刑人進行消除Ｃ肝，不能只是醫院一頭熱，中研院士、前副總統陳建仁認為，必需與法務部進行討論，讓所有受刑人進行Ｃ...

Ｃ望工程／監獄毒癮者滅C肝 跨科別合作走最後一哩路

消除C肝最後一哩路，特殊高危險族群很重要，毒藥癮者及監獄受刑人約九以上感染C肝，要達到消除c肝最終回，更需要跨科合作，尤...

抽穗像懷孕期真要停灌？農民提醒政府注意這幾件事

「真的要停灌嗎？」、「現在是抽穗期欸，就像懷孕婦女一樣，停灌不是小事情」，桃園市農民提醒政府不要把停灌當兒戲，要好好想想...

三峽本土登革熱兩群聚齊燒 嘉添里個案家人鄰居都確診

衛福部疾病管制署今公布，國內新增2例本土登革熱病例，為居住新北市三峽區嘉添里50多歲女性(案2)及70多歲女性(案3)。...

熱門新聞

她下午拜月老 晚上抓到男友嫖妓分手「謝謝幫斬爛桃花」

獨／疫情衝擊！「首都大飯店」旗艦館11月1日停業

幸運兒是你嗎？大樂透頭獎1.48億 分別獎落台中、台南

惡意逼車太可惡 林佳龍怒了：是全民公敵、要提高罰則

哪裡最缺水嗎？一張圖表看全台水庫蓄水量 這水庫兩天後恐缺水

北北基七縣市豪、大雨特報 未來一周東北風影響多雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。