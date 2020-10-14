填問卷行銷糾紛多 籲落實定型化契約

瘦身美容用填問券送商品的策略銷售高價產品，退費標準混淆造成消費糾紛不斷！消基會14日指出，近5年受理了45件對芸妮公司（愛妮雅化妝品）的正式書面申訴，消費者受到填寫問卷可提供免費商品等行銷策略引誘，花大錢買美容保養品及課程卻難以退費，呼籲政府落實《瘦身美容定型化契約》。

高價買券無下文

消基會舉例，消費者在分店購買體驗券消費8萬元，隔年該店不營業了，要求至總店繼續消費，但常常時間無法配合或換美容師，要求退訂金7,000元，業者說可換產品，但要用2倍價格計算。業者常以問卷或免費商品吸引消費者上門，再推銷高價商品，並採取人海戰術輪番上陣，讓消費者在體力不濟下，勉強就範。

「當消費者想辦退費時，業者卻不用優惠價，而以原價計算。」消基會副董事長陳智義表示，愈來愈多瘦身美容業者為了規避法令的退費標準，紛紛改採以商品銷售為主，再搭配免費送課程的方式行銷，造成退費標準含混不清糾紛不斷；甚至以檢視美容產品為名義，當場將消費者購買的產品全數拆封，並以此為由不予退款。

以交易價為退費標準

「行政院消保處9月24日已通過《瘦身美容定型化契約應記載事項及不得記載事項》。」消基會秘書長吳榮達指出，美容課程實施前解除契約收取手續費不能超過5%，實施後則就接受服務及已購買商品的部分才可扣除手續費，總計不能超過10%。如果整組如果只拆其中一小瓶，那就只能針對已使用的這一小瓶不能退，其他都可以計算入退費範圍。

吳榮達說，不限定問卷，如果在逛街時被拉去行銷，不是消費者主動進入實體商店，都可以歸類為「訪問交易」，都適用7天可解除契約的規定；最常見的手法除了問卷，其次就是免費體驗，在捷運、火車站都常見美容業者做類似行銷。提醒消費者不要衝動購買，以免退費時大費周章，若真的購買，記得在7天內用書面或退回商品的方式解除契約。「消基會主張依照契約所約定的價格作為退費計算標準。」吳榮達強調。

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