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11月全台水情拉警報 科技部：三大科學園區還沒到買水階段
部分縣市水情拉警報，面臨缺水危機。有關我國三大科學園區是否已經買水來因應此事，科技部產學及園區業務司科長林明徹表示，三大科學園區所屬地理區，目前還沒到限水階段，科技部尚未協助園區買水，但督導園區配合水利署措施，各廠節水5％，另也備有備用水池來因應缺水。
我國三大科學園區包括新竹科學園區、中部科學園區、南部科學園區，台積電等科技大廠多半設於園區內。林明徹表示，國內多年來水情尚穩，科學園區不必買水。各園區也持續配合水利署措施，平時節水5％，宣布限水後則減壓供水。各園區和部分廠商另設備用水池，如遇停水，還能持續營運數日。
中部科學園區管理局局長許茂新表示，中科目前配合水利署措施，採夜間減壓供水，不過園區內各廠商都有備水，園區內也有蓄水池可供三天用水，還能維持營運，未達買水階段。
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