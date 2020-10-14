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最後機會 10/16大樂透中秋加開最後一期23組100萬元

文 / 台灣彩券 提供

總獎金2,300萬元全送出 每組獎金最高可望翻5至8倍

「大樂透」中秋加開100組100萬活動自9月15日起跑，截至昨（13）日共送出77組100萬元，總中獎注數為84注，尚有23組100萬元等著民眾抱回家。此外，「大樂透」加開100組100萬活動首次增開「獎金倍數球」，共開出3次2倍球、2次3倍球，獎金加倍送出的情況下，累計已送出1.27億元的加碼獎金，平均每注中獎金額高達151萬元！本週五（10月16日）為「大樂透」中秋加碼的最後一期，將加開最後23組100萬元，由當期中獎組數均分剩餘獎金2,300萬元。每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」中秋加碼活動至10月16日；明（15）日開獎的「威力彩」除了保證頭獎獎金2億元以外，貳獎預計上看6,800萬元，若一注獨得，將是公益彩券第4屆（103年）以來次高的貳獎單注獎金，民眾不妨把握機會一次買齊，說不定下個大獎幸運兒就是你。

「大樂透」中秋加開100組100萬元活動，截至昨日累計開出77組100萬元，共84注中獎，其中70注為一注獨得，比例高達83%。這84張中獎彩券平均單張投注金額為366元，77%採用電腦選號，而有10%幸運兒是採用包牌方式抱走加碼獎金。特別的是，今年中秋創新增開的「獎金倍數球」，在前8期的開獎中就有5期開出2倍（含）以上的倍數球，比例高達62.5%，超越理論值40%，提前送完5,000萬元倍數球獎金。本週五是「大樂透」中秋加碼最後一期，將加開最後23組100萬元，由當期所有中獎組數均分總獎金2,300萬元，各組再依中獎注數均分該組獎金。台灣彩券公司預估週五開獎的「大樂透」銷售金額約為1.5億元，依機率計算，加碼獎項約開出3至5組，若皆為一注獨得，最後一期對中加開獎項的民眾，有機會抱走約500萬元至800萬元的獎金，為原獎金的5至8倍。

除了「大樂透」和「BINGO BINGO賓果賓果」中秋加碼活動進入倒數階段，明日開獎的「威力彩」有機會中2億元頭獎，貳獎預計上看6,800萬元，若一注獨得，將是公益彩券第4屆（103年）以來次高的貳獎單注獎金。「威力彩」貳獎只需要對中第一區的6個獎號，中獎率約為315.5萬分之1，為頭獎中獎率的7倍。民眾不妨趁加碼最後機會買彩券拚大獎，台灣彩券公司也呼籲民眾購買彩券應該量力而為，勿因過度投注而影響正常生活。

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