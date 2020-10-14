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精障者繪畫訴心聲 病人房間展關懷

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
伊甸基金會副執行長鍾彥彬期盼，民眾能藉著參觀不同的展區與空間場所，看見精神障礙者的多元面貌。 (photo by臧品安／台灣醒報)
伊甸基金會副執行長鍾彥彬期盼，民眾能藉著參觀不同的展區與空間場所，看見精神障礙者的多元面貌。 (photo by臧品安／台灣醒報)

運用色彩豐富的圖文，呈現精障朋友們所面臨的困境。由伊甸基金會所舉辦的「精神病人的房間」展覽，分成4個不同的展區，可以看到色彩繽紛的水彩畫、貼滿與精障者相關報導的牆面、不停播放與精障者相關新聞的電視等，帶領參觀者看見精障者的多元面貌。

伊甸基金會14日指出，即日起至10月18日，將在台北剝皮寮歷史街區173-13、15、17號房間舉辦「精神病人的房間」展覽。展覽以「房間」為名，分成4個不同的展區。「看不見的圍籬」是透過一個集體創作的空間，傳達人們常因片面的報導或輿論，草率地為精神障礙者貼上標籤。

另外，在「以生存為名的房間」裡，展示4個獨特的房間，呈現精神障礙者不同的生活方式，讓觀展者感受他們生存的痕跡；「門縫裡的風景」由8位精障朋友以文字及圖畫陳述心底真實的聲音；「找不到回家的路」則呈現精神障礙者在生活裡會面臨的各種困境，希望有一天社會不再排斥精神病人，每個人都能自在的生活著。

記者會上，伊甸基金會副執行長鍾彥彬表示，舉辦這個展覽不只是為了精障朋友，也是為了一般民眾，期盼民眾能藉著參觀不同的展區與空間場所，看見精神障礙者的多元面貌，「希望精障朋友能獲得更多社會上的支持，每一個人都能活得更好。」

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