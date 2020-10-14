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普悠瑪限速備援系統年底前裝設完成 限速60KM不超速

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
台鐵局與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下。圖／台鐵局提供
台鐵局與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下。圖／台鐵局提供

台鐵普悠瑪去年翻覆意外造成18死，引發各界關注普悠瑪行車安全。為此，台鐵局與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下。台鐵局今天下午也和中科院舉辦簽約儀式，總計斥資2.45億元，購置400套，並於今年12月底前完成普悠瑪及太魯閣號列車共52套限速備援系統安裝。

台鐵局表示，普悠瑪事件後，除了制度面的檢討與改善外，也依據行政院總體檢報告之「增加 ATP隔離後之限速功能」建議，積極思考如何善用現代科技去防範列車超速，遂於去年8月與中科院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓列車在ATP隔離後，透過「限速備援系統」將列車速度限制在60公里以下，以確保行車安全。

台鐵局表示，限速備援系統主要是委由中科院進行開發，不僅落實軌道產業核心技術「國產化」的政策方針，也是政府部會間「跨域合作(國防科技與交通運輸)」的成功案例。

台鐵局長張政源表示，感謝中科院不計成本，在預算不變的情況下，安裝套數由350套提升到400套，好讓目前所有主力車行都可以安裝限速備援系統，其中今年底前先完成普悠瑪號及太魯閣號列車共52套限速備援系統安裝，今日簽約後1020天內完成全部400套限速備援系統安裝。

張政源也說，台鐵去年重大事故及一般行車事故件數創下了歷年新低，今年上半年行車異常事件也較去年同期大幅降低，列車準點率與去年同期相比，也從89.84%提升至94.21%，未來列車上均安裝限速備援系統後，對於維護行車安全將更有保障。

至於限速備援系統是否可以像ATP那樣關掉？台鐵機務處副處長鄭國璽表示，由於一但故障，還是可能會導致列車出問題所以還是設有關閉系統，未來要訂一些管理辦法，其中限速備來會考慮加鉛封，只要動過就知道，也可以追究責任，這是後續管理辦法要制定的方向。

鄭國璽也提到，限速備援系統的可靠度是1.5萬個小時，未來只要列車裝設該系統，車速超過六十公里，就是切斷動力、緊急煞車，直到車速歸零，並收回電門，按下確認鍵才可以重新啟動；且即便是重新啟動，車速也只能到60公里，不能再發生上次普悠瑪的事情一樣，電門滿拉，開到時速140公里。

交通部長林佳龍致詞時則說，普悠瑪事故兩周年的前夕，自己來見證台鐵局、中科院合作的限速備援系統簽約典禮，這是政院台鐵總體檢報告中，144項規定的改善事項之一。這一方面讓台鐵整個運輸安全可以提升，另外同時也是打造鐵道國產化、技術自主的新進展。未來會有四百套限速備援系 建置在普悠瑪等列車上，提高行車安全。

至於限速備援系統裝設完成後，原來普悠瑪的雙駕駛制度是否取消？林佳龍說，這部分會再來進行通盤檢討，一定要在確保行車安全前提下，由台鐵局進行全面檢視，並提出建議。

台鐵局與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下。圖／台鐵局提供
台鐵局與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下。圖／台鐵局提供
台鐵局與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下。記者邱瓊玉／攝影
台鐵局與國家中山科學研究院合作開發「限速備援系統」，主要功能是讓ATP關閉後，將列車速度限制在60公里以下。記者邱瓊玉／攝影

台鐵 列車 普悠瑪號 張政源

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