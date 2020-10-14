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乳癌是婦女殺手 醫師：乳房X光攝影能早期發現

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉市府衛生局邀請嘉基醫師，暢談乳癌篩檢。圖／市府提供
嘉市府衛生局邀請嘉基醫師，暢談乳癌篩檢。圖／市府提供

乳癌是婦女殺手，台灣每37分鐘就有一名乳癌患者，嘉義基督教醫院影像醫學科醫師林姿岑說，透過乳房X光攝影檢查發現的乳癌，有超過6成是早期個案（0到1期），早期乳癌的5年存活率超過9成，若發現乳房疼痛、乳頭出現不明分泌物等，應立即就醫。

嘉市府衛生局副局長廖育瑋今天和林姿岑等人與婦女暢談「乳房攝影的秘密」，林姿岑現場解說乳癌常見症狀，嘉義市放射師公會紀采岑放射師細說乳房攝影疼痛的原因，以喝咖啡輕鬆暢談。

廖育瑋說，乳癌患者好發在45到69歲的族群，乳癌死亡率在女性癌症排名第三位，45到69歲或40到44歲具乳癌家族史婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查，才能降低危害。不過根據國民健康署調查，不願意接受乳房攝影檢查的前3名原因是「覺得身體健康沒有需要」、「太忙沒有時間」、「乳房攝影檢查過程不舒服會痛」等。

紀采岑說，乳房攝影檢查為了增加影像的清晰度，在檢查過程中，必須用機器夾緊乳房，壓迫乳房成一個平面，減少組織重疊，因此造成不舒服感，但乳房攝影是最有效的乳癌篩檢工具，短暫的疼痛能換取健康很值得，不要因怕痛延誤檢查。

林姿岑說，當乳房有疼痛、乳頭出現不明分泌物，甚至分泌物中帶血、乳房大小不一或形狀改變、乳房的皮膚出現橘皮、發紅潰瘍等異狀、乳頭凹陷、出現腫塊等症狀時，必須立即就診乳房外科，經由專業醫師診斷治療，避免延誤治療。

市府衛生局趙姓女志工說，民國100年的例行性公教人員健檢，乳房有個鈣化點，回診後確認是乳癌，當下情緒陷入愁雲與黯淡，感覺是走在死蔭幽谷中，透過醫生詳細的解說病況及醫療的步驟，配合家人們愛的支撐，勇敢面對開刀切除及重建，現在也將生命經驗分享給大家。

嘉市府衛生局邀請嘉基醫師，暢談乳癌篩檢。圖／市府提供
嘉市府衛生局邀請嘉基醫師，暢談乳癌篩檢。圖／市府提供
嘉市府衛生局邀請嘉基醫師，暢談乳癌篩檢。圖／市府提供
嘉市府衛生局邀請嘉基醫師，暢談乳癌篩檢。圖／市府提供

乳癌 攝影 衛生局

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