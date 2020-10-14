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搭716皇冠北海岸線秋遊 抽GoPro全方位運動攝影機

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供

交通部北觀處為促銷「台灣好行-716皇冠北海岸線」，10月16日起至11月1日，遊客自淡水捷運站或野柳地質公園站2站上車，可兌換北觀紀念品1份及意象貼紙1張，集滿4張不同貼紙上傳至粉絲團限定貼文可參加抽獎，有機會把GoPro全方位運動攝影機帶回家。

北觀處說，民眾可向駕駛索取好行公車貼紙1張，至北海岸各景點參觀後，可至沿線5個遊客中心：三芝、白沙灣、中角灣、金山及野柳遊客中心，出示公車貼紙及當日於北海岸消費之門票、收據、發票或實體物品如伴手禮等，即可兌換北觀紀念品1份及意象貼紙1張。

秋季到來，北觀處建議秋遊北海岸很適合，可搭乘皇冠北海岸線搭配新北市青春山海線綠能運具YouBike微笑單車及GoShare電動機車，騎乘自行車穿梭北觀處雙灣自行車道、灣塔自行車道、萬金自行車道等享受北海岸海濱風光。也可騎乘電動機車可至公車到達不了的景點如三芝三生步道、貝殼廟、石門青山瀑布、風力發電站、十八王公廟、茶山步道等，深度體驗北海岸山海之美。

淺水灣、白沙灣、中角灣、金山市區及野柳地質公園都有設置租借點，騎乘自行車或電動機車請留意路況及注意安全，早晚氣溫較涼請適度攜帶保暖衣物。

秋季搭皇冠北海岸線可品嘗限定農產品、海鮮及觀賞自然生態，在地農產品茭白筍已上市，10月24日三芝茭白筍節活動將於三芝遊客中心周邊舉辦；三芝、石門、金山、萬里等餐廳可品嘗萬里蟹；金花石蒜已陸續於金山獅頭山公園及遊客中心周邊綻放；漫遊北海岸後，金山萬里多泉質的溫泉好湯。

活動資訊請參閱

台灣好行官網：https://www.taiwantrip.com.tw/line/41?x=1&y=4

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

北觀粉絲團-幸福北海岸：https://www.facebook.com/northguan/

搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供
搭716皇冠北海岸線秋遊，抽GoPro全方位運動攝影機。圖／北觀處提供

自行車 金山 萬里蟹 台灣好行 淡水 野柳

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