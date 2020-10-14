普悠瑪最終調查報告19日出爐 運安會：這是沉痛教訓

2018年10月21日發生普悠瑪事故至今快滿兩周年，不過普悠瑪事件最終調查報告卻還未出爐。國家運輸安全調查委員會主任委員楊宏智今透露，我們有義務把後續報告補強完成，預計下周一(19日)就會熱騰騰的端出來。

楊宏智強調，最終調查報告是要讓大家知道這個事故是一個沈痛的教訓，我們找到事故的原因，希望像補破網那樣子補強。

此外，針對中科院和台鐵局一起研發限速備援系統，楊宏智說，我們都是夥伴關係，運安會也有技術能量，將一起加入這個陣營，共同檢視中科院做出來的成果，以符合大家的期待。

交通部長林佳龍今也表示，普悠瑪事故即將滿兩周年，10月21日，我們都記得這個日子，今天正式針對限速備援系統舉辦簽約典禮，也是對於我們檢討改善最好的說明。

林佳龍也提到，普悠瑪事故的問題很多，最關鍵的還是在人上面，所以要針對安全管理系統、標準作業程序不斷檢討精進，畢竟設備還是人在用的。