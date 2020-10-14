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桃竹苗1.9萬公頃農地最快本周停灌 補償至少十多億

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會副主委陳駿季今天舉辦記者會，宣布桃竹苗將停灌。記者吳姿賢／攝影
農委會副主委陳駿季今天舉辦記者會，宣布桃竹苗將停灌。記者吳姿賢／攝影

今年是1964年以來首次無颱風侵台，水情拉警報。農委會今天宣布，桃竹苗地區1.9萬公頃農田將實施停灌補償措施，影響2萬多農民，預計本周啟動。本次停灌受最大影響為水稻，目前正值二期稻作抽穗，一但停灌將百分百「零收成」，情況前所未見，農委會提出相對優惠的停灌補償公式，計算方式為去年平均農家賺款的105%加上生產成本，粗估總經費至少十多億元，但經費非由農委會出。

農委會今天下午臨時舉辦記者會，副主委陳駿季表示，今天早上經濟部召開旱災緊急應變小組會議，決議對桃竹苗地區停止供灌，為照顧農業生產將提供補償。過去每年平均有3.5個颱風襲台，今年是1964年以來首次沒有颱風，水庫集水區降雨量6月至10月歷年最低，水情日益嚴峻。

陳駿季表示，目前盤點桃竹苗將停灌的灌區範圍約為1.9萬公頃，其中水稻就占1.3萬公頃，其他作物0.6公頃，包括玉米、大豆、蕎麥、牧草、短期葉菜類、甘藷等根莖類。其中水稻需水量最大，每公頃約用1.2萬公斤的水，加計損耗可能要1.5萬公斤。

陳駿季說，前兩天到田間現況調查，發現桃竹苗水稻正值抽穗期、甚至只到孕穗期，過去資料顯示，水稻在抽穗或孕穗期間，若停止灌水將百分百沒有收成，因此研議水稻補償措施，利用去年農家賺款的105%加上生產成本計算補償金額，其他作物則依照作物類別及受影響程度，給予適度補償。

此次水稻停灌補償計算方式為史上最優惠，但主要是因為二期稻作已經開始種植，農民投入不少生產成本，跟過往預先停耕的狀況不同。2015年曾因乾旱，預先停灌桃竹苗、台中、嘉南等一期稻作，影響4萬公頃，當時以平均農家賺款加5%計算，休耕種綠肥每公頃最多補償8.5萬元。

陳駿季強調，因為今年二期水稻已經種植，這也是第一次種下作物才停灌，為確保農民收益，才提出較照顧農民的計算方式。

至於實際經費總額，陳駿季說將審慎計算，與經濟部共同報行政院核定並公告，目前無法提出明確數值，但以水稻而言，每公頃約可獲十多萬元補助。若以此計算，此次將受補償的水稻面積為1.3萬公頃，再加上其他0.6公頃作物，總經費估計約有10多億元。

根據水利法，優先用水人須負擔損害賠償，因此這次桃竹苗停灌所導致的10多億元經費，不會由農委會負擔，農委會表示，現在要優先的包括經濟部跟自來水公司，經費來源要等到行政院核定才能確認，但絕對不是農委會。

針對外界質疑農業用水遭犧牲，陳駿季說，人要用水，植物也要用水，由於有經濟發展需要，因此這次是跨部會決定，不是水利署或農水署單方決定，而是要兼顧糧食安全、社會發展需求，現在確認即使停灌，我國存糧夠多，不會導致糧食安全問題，而民生用水又需要重視，在衡量各種因素之下才做綜合判斷，不是犧牲農業。

農委會 農民

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