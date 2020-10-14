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高雄水情維持藍燈 市府及早因應戒備
水情吃緊，桃竹苗地區農田將實施停灌補償措施，高雄水情則仍維持正常的藍燈，觀測高屏堰12日川流量仍有65cms（每秒／立方公尺）。但高市府提前部署，整備抗旱井151口，日供應20至35萬噸及備援地下水、伏流水約20至40萬噸，需要時即可補地面水不足。
農委會今天宣布，因應水情吃緊，桃竹苗地區1萬9000公頃農田將實施停灌補償措施，二期稻作補償金計算以農家賺款的105%，加生產成本計算。
高雄市水利局今表示，目前高雄水情仍屬於正常藍燈，高雄供水仰賴的高屏堰12日川流量仍有每秒65立方公尺。另桃園、新竹、苗栗、台中、彰化及新北部分，預計今由綠燈轉為黃燈減壓供水。
雖然高雄水情正常，但市府提早因應戒備，水利局整備抗旱井151口，每天供應20至35萬噸及備援地下水、伏流水約20至40萬噸，需要時即可補地面水不足。
另鳳山水資源中心每天可供應4.5萬噸再生水，供給臨海工業區中鋼、中鋼鋁使用。原使用自來水額度提供給其他工業及民生使用，增加水資源調度；也日供約1.7萬噸回收水，供營建工地申請做為防揚塵使用。
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