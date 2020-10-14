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新北推失智手環 明年失智村開用

聯合報 / 記者王敏旭張睿廷／新北即時報導
新北市長侯友宜宣布明年將在新北打造全國失智友善村，以失智手環等電子器材輔助，讓親友、衛生局能隨時掌控失智長者的身體狀況，若出現問題便能即時給予援助。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜宣布明年將在新北打造全國失智友善村，以失智手環等電子器材輔助，讓親友、衛生局能隨時掌控失智長者的身體狀況，若出現問題便能即時給予援助。記者王敏旭／攝影

衛福部推估國內失智人口逾29萬，新北市約有4萬，2036年將飆升至56萬人，新北衛生局長陳潤秋今在市政會議指出，新北打造全國失智友善村，利用電子手環等裝置，讓失智者能生活在原本社區，預計明年會正式啟用。

全球第一個失智村就是荷蘭的霍格威（Hogeweyk）村，村內老人家到超級市場買東西，但是服務人員是治療師，第一個複式打造失智小鎮是丹麥，同樣老人家可以去去美容院，做頭髮的也是照顧員。

陳潤秋表示，荷蘭、丹麥打造出的失智村都有圍籬，是楚門的世界，且每位長者每年都要花政府25萬元台幣以上，丹麥政府機關告訴她，不會打造第2個失智村，因為所耗的經費昂貴，全世界不論哪裡包括台灣，都難以承擔。

陳潤秋說，新北將打造失智友善村，以智能方式用電子圍牆代替圍牆，商店服務員不是治療師而是真正商店，店員經過衛生局訓練變成失智守護天使，失智長者帶著帶著手環，在平常生活區域走動，若超過區域會發簡訊給家人、店員。

陳潤秋指出，失智者在熟悉村落生活還可以減低失智程度，甚至預防後續的失能，目前新北已完成測試電子失智手環、APP都沒有問題，明年希望在全世界真正實境的失智友善村，呈現給全世界，也是全國第一。

新北市長侯友宜說，智能裝置不一定是手錶，不會讓長輩感覺被綁住、標籤化，會是智慧智能個人裝置，同時建構友善社區讓大家在自己社區得到保護，新北會打造全國第一座失智友善村，成為最國際友善的失智城市。

要建立失智友善村有個重要條件，友善村周邊商家至少要有二分之一店家對失智症有所認識，才能夠有效協助失智長者，所以新北市會先派員至友善村周邊向商家宣導相關知識，讓商家內至少七成員工接受2小時訓練後才能開辦，因此計畫會先以偏鄉地區為主；衛生局預計年底在東北角先行試辦，明年正式啟用，會先以萬里、金山、石門、平溪、瑞芳等地區會列為重點地區。

衛生局指出，年底試辦計畫會先找100名長者合作，讓他們戴上失智手環等電子裝置，只要再搭配血壓機等輔助器材，便可將長者的血壓、心跳等健康資訊上傳雲端，若出現異常，電子裝置便會將訊息傳送給長者的親屬、衛生局，讓志工或家屬能在第一時間前往救援，降低事故發生率。

衛生局補充，明年正式啟用後，市府還會打造專屬APP，一般民眾只要下載該APP，便能從地圖中發現附近是否有迷路的長者，全民皆能主動協尋、關懷，讓友善村的概念擴及更大範圍。

失智症 衛生局

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