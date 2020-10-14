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新北想要回環狀線 柯文哲：北市不可能讓新北綁架

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲中午赴市議會國民黨團報告。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲中午赴市議會國民黨團報告。記者楊正海／攝影

基隆輕軌將升級成基隆捷運，針對經費負擔、後續又要誰來營運？台北市柯文哲曾在「北北基軌道路網政策溝通平台」會後說，有意見的人要出錢，台北市願意負擔地下化多出來的錢，但要有折數。柯文哲中午赴市議會國民黨團報告時，議員陳重文詢問北市負擔多少？柯文哲說，估計是30億以內。

柯文哲說，他覺得這案子，一開始是基隆輕軌，進行可行性評估，現在變中運量捷運，環評要重做，財務報告也要重做，他認為在他任內不會遇到這個問題 。

柯文哲強調，這沒這麼容易，當時他這樣講，如果從南港展覽館到南港站走地下，多出來的工程經費他可以出一些 ，但若後來追加預算「就你家的事」，若一下子說工程500億，追加成700億，追加預算他不是很喜歡。

柯文哲表示，捷運誰蓋誰營運，誰負責，如果新北要興建營運，新北自己要處理，捷運不是一直蓋，要考慮成本， 環狀線才有真正的自償性，其他的線，就他看沒有自償性。他說，若南港展覽館站走地下，多出來的北市可以出一個比例，但未來追加追預算，「你家的事」。 至於按比例看怎麼算？估計是30億以內。

另外，議員李明賢問柯，汐東線要不要蓋？但若要蓋，連接東湖有一段無法銜接，柯文哲說，昨天會議中，有說到這問題，汐東和文湖無法轉接，這不切實際，因為要轉接，有280公尺。

對於汐止到東湖蓋不蓋？柯文哲說，誰蓋誰出，至於新北提早接手環狀線，要提早經營，柯文哲說，誰興建、誰營運 、誰負責，北市不可能讓新北綁架北環、南環、東環段 ，不可能分開營運，萬大線、環狀線看怎麼處理，要交通部出來協調 。

柯文哲 基隆輕軌 北市

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